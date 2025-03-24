Как изменилась ситуация с заболеваемостью туберкулезом в Новосибирской области?

Об этом на конференции в информационном агентстве ТАСС рассказали главный фтизиатр Новосибирской области Анна Пятибратова, главный детский фтизиатр Сибирского федерального округа Ирина Павленок и заместитель главного врача областной туберкулезной больницы Ольга Ревякина.

«Мы снизили заболеваемость [туберкулезом] почти на 7%, смертность - на 9%, - говорит Анна Пятибратова. – Снижение заболеваемости наблюдается и среди детей, смертности среди детей у нас нет уже пятый год, и мы очень этому рады. К сожалению, сохраняется устойчивая тенденция коморбидной патологии, сочетание ВИЧ и туберкулеза выявлено более чем у 44% пациентов в Новосибирской области. И высок процент лекарственной устойчивости у впервые выявленных больных туберкулезом».

Таких результатов врачи достигли благодаря профилактике, раннему выявлению болезни, диспансеризации и вакцинации. Ситуация с заболеваемостью детей тоже улучшается благодаря профилактическим мероприятиям: новорожденных прививают в роддоме на 5-7 день жизни. По данным главного детского фтизиатра Ирины Павленок, в роддоме вакцинируют порядка 80% детей.

«С помощью вакцинации мы предотвращаем развитие тяжелых сложных форм туберкулеза и летальных исходов, – объясняет Ирина Павленок. – Хотелось бы, чтобы этот показатель приближался к 100%».

В 2024 было выявлено всего 47 детей до 14 лет, больных активной формой туберкулеза, и 21 ребенок в возрасте 15-17 лет. В 2022 году несовершеннолетних пациентов было вдвое больше: тогда врачи выявили 130 детей с активной формой туберкулеза.

Дети из групп риска подлежат превентивному лечению. На них врачи обращают наибольшее внимание, чтобы предотвратить заболеваемость и смертность от туберкулеза в нашем регионе. А общий охват детей профилактическими мероприятиями составляет почти 95%. Детям от 12 месяцев до 7 лет включительно проводится проба Манту, а с 8 до 17 лет – проба с аллергеном туберкулезным рекомбинантным или, как его чаще называют, «Диаскинтест».

Для оценки состояния здоровья легких у взрослых используют флюорографическое исследование, которое регулярно проходит около 80% населения. Врачи еще раз подчеркивают, что Новосибирская область расположена в эндемичной зоне, и призывают не пренебрегать таким простым, надежным и безболезненным методом диагностики как флюорография, даже если нет поводов подозревать у себя это заболевание.

«Даже вылеченное заболевание [туберкулез] может вернуться, – предупреждает Ольга Ревякина. – Мы нередко наблюдаем рецидивы, поэтому очень важно соблюдать все рекомендации и после клинического излечения мы в течение 3-5 лет мы наблюдаем за пациентом, чтобы предотвратить такие состояния. Кроме того, нужно следить за иммунитетом, вести здоровый образ жизни, избегать стрессов и всех других ситуаций, которые снижают иммунитет».