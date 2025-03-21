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Здравоохранение

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Во Всемирный день борьбы с туберкулезом новосибирцев приглашают на бесплатный скрининг легких

Передвижной медицинский комплекс с флюорографом будет принимать желающих на площади у вокзала Новосибирск-Главный.

pixabay.com

24 марта на площади Гарина-Михайловского, у вокзала Новосибирск-Главный, будет работать мобильный медицинский комплекс с флюорографом, он будет дежурить с 11.00 до 17.00.

Пройти обследование сможет любой желающий при предъявлении паспорта и полиса ОМС. Данные сканирования легких после двойного прочтения внесут в электронные медицинские карты пациентов. Акция организована министерством здравоохранения Новосибирской области.

В минздраве региона напоминают, что проходить обследование легких нужно ежегодно, начиная с 15 лет. Флюорография – самый надежный способ выявить туберкулез, а также рак легких, воспалительные процессы и другие патологии дыхательной системы.

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