Во Всемирный день борьбы с туберкулезом новосибирцев приглашают на бесплатный скрининг легких

24 марта на площади Гарина-Михайловского, у вокзала Новосибирск-Главный, будет работать мобильный медицинский комплекс с флюорографом, он будет дежурить с 11.00 до 17.00.

Пройти обследование сможет любой желающий при предъявлении паспорта и полиса ОМС. Данные сканирования легких после двойного прочтения внесут в электронные медицинские карты пациентов. Акция организована министерством здравоохранения Новосибирской области.

В минздраве региона напоминают, что проходить обследование легких нужно ежегодно, начиная с 15 лет. Флюорография – самый надежный способ выявить туберкулез, а также рак легких, воспалительные процессы и другие патологии дыхательной системы.