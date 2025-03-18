Новосибирские врачи применили новую методику лечения рака молочной железы

Хирурги областного онкодиспансера впервые выполнили резекцию молочной железы с одновременным удалением окологрудинных лимфоузлов. Как рассказал заведующий маммологическим отделением Новосибирского областного клинического онкологического диспансера Антон Козяков, в больницу обратилась 48-летняя женщина, диагноз – рак правой молочной железы второй стадии. Особенность клинического случая заключалась в том, что новообразование находилось во внутренних квадрантах, близко к грудине.

«При такой локализации опухоли повышается риск метастазирования не только в подмышечные лимфоузлы, но и в парастернальные (окологрудинные – прим.), которые находятся внутри грудной клетки. Как правило, в 15-20% случаях при подобной локализации опухоли происходит метастазирование», – уточнил Антон Козяков.

На консилиуме под руководством главного онколога Новосибирской области Сергея Фурсова решили делать двухэтапную операцию: сначала удалить парастернальные лимфоузлы, а затем провести резекцию молочной железы.

Пациентку оперировала многопрофильная бригада. Этап на органах средостения выполнили торакальные хирурги под руководством заведующего торакальным отделением онкодиспансера Вадима Козлова. Торакоскопически, через небольшие проколы хирург удалил парастернальные лимфоузлы. Ещё 20 лет назад такую операцию делали только при помощи открытого хирургического вмешательства – полностью вскрывая грудную клетку.