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Здравоохранение

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Почему к новосибирским детям с повышенной температурой не приезжает скорая помощь?

Региональный минздрав дал разъяснения в ответ на жалобы новосибирских родителей.

pixabay.com

Начиная с 2013 года в Новосибирске скорая помощь не приезжает к детям с высокой температурой. К маленьким пациентам отправляют педиатров и все экстренные вызовы перенаправляются в поликлинику. Об этом пишет издание «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава — в ведомстве разъяснили ситуацию в ответ на жалобу сибирячки.

«С 2013 года неотложная помощь детскому населению в Новосибирске организована так, что на неотложные вызовы, такие как повышение температуры, в часы работы поликлиник направляется врач неотложной помощи. После завершения работы поликлиник вызов с повышенной температурой тела будет принят на скорую медицинскую помощь в неотложной форме, так как прямой угрозы жизни пациенту не несет», – рассказали в министерстве.

В ведомстве отметили, что повышение температуры является адекватной реакцией организма на инфекцию. Если температура становится выше 39 градусов, рекомендуется использовать сиропы, капли, растирание водой комнатной температуры.

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