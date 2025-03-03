Главный специалист по вакцинопрофилактике Новосибирской области: в регионе сформирован коллективный иммунитет от большинства опасных инфекций

О коллективном иммунитете, его зависимости от вакцинации и влиянии на вспышки инфекций главный специалист по вакцинопрофилактике Новосибирской области Татьяна Ивлева рассказала zdrav.nso.ru.

Вакцинация – один из наиболее эффективных способов достижения коллективного иммунитета, который обеспечивает защиту не только вакцинированных людей, но и тех, кто не может быть привит по медицинским показаниям. Принцип защиты основан на способности иммунной системы распознавать и запоминать патогены, что позволяет организму быстро и эффективно реагировать на уже знакомые ему инфекции.

«В Новосибирской области периодически возникают вспышки различных инфекций, связанные со снижением коллективного иммунитета. Например, вспышка кори, связанная с распространением инфекции среди непривитых детей и взрослых, – поясняет главный специалист по вакцинопрофилактике региона Татьяна Ивлева. – При увеличении количества иммунных людей (за счет перенесенного заболевания или вакцинации) количество заболевших снижается. В последние годы на территории нашей области регистрировалась также повышенная заболеваемость коклюшем. Благодаря вакцинации в нашей области не регистрируются случаи дифтерии, столбняка, гепатита В у детей, краснухи, паротита, полиомиелита».

Вакцины содержат ослабленные или инактивированные формы патогена, его антигенные компоненты или мРНК, кодирующую белки вируса. Эти вещества не вызывают заболевания, но их достаточно, чтобы активировать иммунный ответ. Введение вакцины инициирует процесс взаимодействия между клетками иммунной системы. Лимфоциты, клетки иммунной системы, вырабатывают антитела – специфические белки, которые связываются с патогенами, нейтрализуя их или маркируя для уничтожения другими клетками иммунной системы.