Главный специалист по вакцинопрофилактике Новосибирской области: в регионе сформирован коллективный иммунитет от большинства опасных инфекций

«Благодаря вакцинации в нашей области не регистрируются случаи дифтерии, столбняка, гепатита В у детей, краснухи, паротита, полиомиелита», — говорит Татьяна Ивлева.
О коллективном иммунитете, его зависимости от вакцинации и влиянии на вспышки инфекций главный специалист по вакцинопрофилактике Новосибирской области Татьяна Ивлева рассказала zdrav.nso.ru.
Вакцинация – один из наиболее эффективных способов достижения коллективного иммунитета, который обеспечивает защиту не только вакцинированных людей, но и тех, кто не может быть привит по медицинским показаниям. Принцип защиты основан на способности иммунной системы распознавать и запоминать патогены, что позволяет организму быстро и эффективно реагировать на уже знакомые ему инфекции.
«В Новосибирской области периодически возникают вспышки различных инфекций, связанные со снижением коллективного иммунитета. Например, вспышка кори, связанная с распространением инфекции среди непривитых детей и взрослых, – поясняет главный специалист по вакцинопрофилактике региона Татьяна Ивлева. – При увеличении количества иммунных людей (за счет перенесенного заболевания или вакцинации) количество заболевших снижается. В последние годы на территории нашей области регистрировалась также повышенная заболеваемость коклюшем. Благодаря вакцинации в нашей области не регистрируются случаи дифтерии, столбняка, гепатита В у детей, краснухи, паротита, полиомиелита».
Вакцины содержат ослабленные или инактивированные формы патогена, его антигенные компоненты или мРНК, кодирующую белки вируса. Эти вещества не вызывают заболевания, но их достаточно, чтобы активировать иммунный ответ. Введение вакцины инициирует процесс взаимодействия между клетками иммунной системы. Лимфоциты, клетки иммунной системы, вырабатывают антитела – специфические белки, которые связываются с патогенами, нейтрализуя их или маркируя для уничтожения другими клетками иммунной системы.
Важно отметить, что после первоначального ответа на вакцинацию часть лимфоцитов превращается в клетки памяти, которые способны сохранять информацию об антигенах на протяжении многих лет. При встрече с патогеном, на который организм уже выработал иммунный ответ, клетки памяти активируются, увеличивая скорость и силу иммунного ответа.
Коллективный иммунитет появляется тогда, когда большая часть людей в популяции вакцинированы. Передача вируса или бактерии среди имеющих иммунитет затруднена, а значит, у людей без прививки меньше шансов столкнуться с инфекцией. Если привит каждый десятый, то шанс встретить переносчика инфекции и заболеть равен 90%. Если привито 9 человек из 10, то шанс столкнуться с инфекцией – всего 10%.
Кроме того, высокая степень вакцинации способствует снижению общей тяжести заболевания. Как правило, люди, имеющие иммунитет, переносят болезнь в более легкой форме.
Эффективность вакцинации для выработки коллективного иммунитета зависит от двух факторов: уровня охвата вакцинацией и самой инфекции. Например, вирусы с высокой контагиозностью, такие как корь, для появления коллективного иммунитета требуют более 90% охвата вакцинацией. Высокая доля вакцинированных людей значительно снижает вероятность контакта между инфицированными и восприимчивыми, что, в конечном итоге, останавливает развитие эпидемий.
Однако важно учитывать, что эффективность вакцинации может зависеть от нескольких факторов, включая возраст, общее состояние здоровья, генетические особенности пациентов и тип вакцины. Например, у пожилых людей иммунный ответ может быть менее выраженным, что требует дополнительных доз вакцины для достижения необходимого уровня защиты.
«Коллективный иммунитет имеет значение для инфекций, передающихся от человека к человеку, – подчеркивает Татьяна Ивлеева. – Для таких инфекций, как клещевой энцефалит, бешенство, коллективный иммунитет не сработает. Необходима индивидуальная защита».
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