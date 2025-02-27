Болезнь протекала нетипично: новосибирские нейрохирурги удалили пациентке большую опухоль в головном мозге

Женщина долго не обращалась к врачам, так как симптомы, характерные для опухоли мозга, ее не беспокоили, зато наблюдалась беспричинная апатия, которая чередовалась с такой же беспричинной раздражительностью.
Врачи Новосибирской областной больницы смогли удалить менингиому внушительного размера, расположенную в труднодоступной зоне головного мозга.
К специалистам ГНОКБ обратилась жительница рабочего посёлка Краснообск, у которой по результатам МРТ-диагностики выявили большое новообразование в средней черепной ямке – одном из наиболее сложных для хирургического доступа участков мозга.
По словам нейрохирурга, который оперировал необычную пациентку, – кандидата медицинских наук Шалиндера Аула, – опухоль у 52-летней женщины появилась задолго до того, как она обратилась к врачам. Причина в том, что болезнь протекала у неё нетипично. Обычно опухоли головного мозга сопровождаются головными болями, тошнотой, рвотой, судорогами.
В данном же случае у пациентки ничего из этих симптомов не было, зато изменилось поведение: беспричинная апатия сменялась беспричинной раздражительностью, заметно хуже стала память. В итоге женщине пришлось даже сменить работу.
И только когда в конце 2024 года случился первый в жизни эпилептический приступ, пациентка оказалась в поле зрения неврологов и прошла диагностику.
Судя по снимкам, новообразование уже достигло размера 5 сантиметров. Как выяснилось позже, это была доброкачественная опухоль – менингиома. Опасность заключалась в том, что она передавила средний мозг и затрагивала несколько жизненно важных анатомических отделов: внутреннюю сонную артерию, кавернозный синус, заднюю мозговую артерию.
«Опухоль, с которой мы столкнулись, феноменальная: она расположена в такой области головного мозга, где к ней технически очень сложно подойти. Аналогичная проблема встаёт перед всеми нейрохирургами в мире, когда они сталкиваются с данным новообразованием. Стандартных протоколов этой операции не существует, всякий раз это искусство. Нам пришлось заранее продумать весь «маршрут» по лабиринту и математически рассчитать каждое движение руки с инструментом, чтобы безопасно добраться до цели и ничего не повредить по пути», – рассказывает Шалиндер Аул.
10 февраля 2025 года пациентка была госпитализирована в областную больницу, и уже 13 февраля её прооперировали.
Операция длилась несколько часов. В операционной работали двое ведущих специалистов – Шалиндер Аул и заведующий отделением нейрохирургии Александр Бобылев. При этом в полной готовности были анестезиологи-реаниматологии и трансфузиологи ГНОКБ с необходимым запасом крови на случай жизнеугрожающего кровотечения.
«Нам удалось полностью убрать опухоль и при этом сохранить в целостности все сосуды головного мозга, все черепно-мозговые нервы. Что касается функций головного мозга, пока сохраняются некоторые проблемы, но они восстановятся через какое-то время, поскольку анатомических повреждений нет. Также, надеемся, наша пациентка уже скоро избавится от психологического дискомфорта, который мешал ей жить в последние годы», - говорит Шалиндер Аул.
Операция была малотравматичной. Нейрохирурги сделали небольшой разрез перед ухом и затем работали инструментом внутри черепной коробки, пользуясь операционным микроскопом. Когда шов затянется и отрастут волосы на этом участке головы, никто даже не догадается по внешним признакам, что женщина перенесла вмешательство на головном мозге. То есть косметически всё сделано безупречно.
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