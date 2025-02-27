Болезнь протекала нетипично: новосибирские нейрохирурги удалили пациентке большую опухоль в головном мозге

Врачи Новосибирской областной больницы смогли удалить менингиому внушительного размера, расположенную в труднодоступной зоне головного мозга.

К специалистам ГНОКБ обратилась жительница рабочего посёлка Краснообск, у которой по результатам МРТ-диагностики выявили большое новообразование в средней черепной ямке – одном из наиболее сложных для хирургического доступа участков мозга.

По словам нейрохирурга, который оперировал необычную пациентку, – кандидата медицинских наук Шалиндера Аула, – опухоль у 52-летней женщины появилась задолго до того, как она обратилась к врачам. Причина в том, что болезнь протекала у неё нетипично. Обычно опухоли головного мозга сопровождаются головными болями, тошнотой, рвотой, судорогами.

В данном же случае у пациентки ничего из этих симптомов не было, зато изменилось поведение: беспричинная апатия сменялась беспричинной раздражительностью, заметно хуже стала память. В итоге женщине пришлось даже сменить работу.