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Новосибирская модель психотерапевтической помощи признана одна из лучших в стране

Новосибирские специалисты стали лауреатами первого Всероссийского конкурса лучших практик в области психотерапии «Феникс: Призвание и Мастерство».

Государственная Новосибирская клиническая психиатрическая больница №3 стала лауреатом первого Всероссийского конкурса лучших практик в области психотерапии «Феникс: Призвание и Мастерство».

Конкурс проводится НМИЦ психиатрии и неврологии имени В. М. Бехтерева Минздрава РФ для обмена опытом между учреждениями и специалистами в сфере психотерапии и популяризации передовых методов лечения психических расстройств.

«Наше учреждение удостоено высокой награды в номинации «Лучшая региональная модель оказания психотерапевтической помощи», что подтверждает высокий профессиональный уровень сотрудников и их вклад в развитие системы психолого-психотерапевтической помощи населению. Наша команда будет и дальше развивать современные и эффективные методы помощи пациентам», – подчеркивает главный врач ГНКПБ № 3 Яна Мохначёва.

Вручали награды в торжественной обстановке директор Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии имени В. М. Бехтерева, заслуженный деятель науки, президент Российского общества психиатров Николай Незнанов и главный внештатный психиатр Министерства здравоохранения Российской Федерации Светлана Шпорт. 

В знак признания достижений учреждению вручили статуэтку «Феникс», символизирующую возрождение, силу духа и мастерство. 

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