В Новосибирской области выстроили трехуровневую систему оказания помощи пациентам с онкологией

Сеть центров амбулаторной онкопомощи, десятки единиц современного диагностического оборудования, два отдельных корпуса для химиотерапии: о том, как изменилась онкологическая служба Новосибирской области благодаря нацпроекту «Здравоохранение» рассказали замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова и главный врач областного онкодиспансера Сергей Фурсов.

Елена Аксенова отметила, что помощь пациентам с онкозаболеваниями качественно изменилась на всех этапах. Поликлиники получили всё необходимое оборудование для раннего выявления новообразований, в том числе во время диспансеризации. Открыты 18 ЦАОПов – в Новосибирске и районах области, – где можно в короткий срок подтвердить или снять диагноз. Пациенту не нужно никуда для этого ехать. «За эти годы все центры амбулаторной онкологической помощи были дооснащены компьютерными томографами, МРТ, современным эндоскопическим оборудованием, ультразвуковыми аппаратами экспертного класса», – уточнила замминистра.



В регионе появились центры ПЭТ-КТ, современные ускорители для лучевой терапии. Областной онкодиспансер дооснастили высокотехнологичным диагностическим и терапевтическим оборудованием, в этом году в 1,5 раза увеличили количество круглосуточных коек для проведения химиотерапии, рассказал Сергей Фурсов.