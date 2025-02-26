В Новосибирской области выстроили трехуровневую систему оказания помощи пациентам с онкологией

В регионе открыты восемнадцать центров амбулаторной онкологической помощи, оснащенных современным оборудованием.
Сеть центров амбулаторной онкопомощи, десятки единиц современного диагностического оборудования, два отдельных корпуса для химиотерапии: о том, как изменилась онкологическая служба Новосибирской области благодаря нацпроекту «Здравоохранение» рассказали замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова и главный врач областного онкодиспансера Сергей Фурсов.
Елена Аксенова отметила, что помощь пациентам с онкозаболеваниями качественно изменилась на всех этапах. Поликлиники получили всё необходимое оборудование для раннего выявления новообразований, в том числе во время диспансеризации. Открыты 18 ЦАОПов – в Новосибирске и районах области, – где можно в короткий срок подтвердить или снять диагноз. Пациенту не нужно никуда для этого ехать. «За эти годы все центры амбулаторной онкологической помощи были дооснащены компьютерными томографами, МРТ, современным эндоскопическим оборудованием, ультразвуковыми аппаратами экспертного класса», – уточнила замминистра.
В регионе появились центры ПЭТ-КТ, современные ускорители для лучевой терапии. Областной онкодиспансер дооснастили высокотехнологичным диагностическим и терапевтическим оборудованием, в этом году в 1,5 раза увеличили количество круглосуточных коек для проведения химиотерапии, рассказал Сергей Фурсов.
Коечный фонд увеличился с 50 коек до 75, дополнительно развёрнуто 25 коек: «На своей территории мы объединяем всю химиотерапевтическую помощь так называемого высшего звена. То есть высокотехнологичную лекарственную терапию – таргетную, иммунотерапию, которую возможно проходить только в условиях, так сказать, третьего уровня, в якорной медорганизации», – пояснил он.
Дневной химиотерапевтический стационар расположен в отдельном корпусе областного онкодиспансера, который специально построили по нацпроекту. Здесь сегодня получают помощь 80 пациентов в сутки, но мощность позволяет увеличить поток до 130 пациентов. Здесь тоже «капают» высокотехнологичную лекарственную терапию, по схемам, не требующим круглосуточного наблюдения. То есть лечение по «сложным» схемам централизовано, профилактическая же химиотерапия сегодня максимально приближена к месту жительства пациентов.
«Во всех центрах амбулаторной онкологической помощи проводится химиотерапия в условиях дневного стационара. Рутинная, так скажем, химиотерапия, которая не вызывает опасения врачей-онкологов и не требует более пристального наблюдения, проводится практически по месту жительства, пациентам не нужно, как раньше, ежемесячно ездить в онкодиспансер для её получения. Специалисты онкодиспансера на консилиуме утверждают схему, а ЦАОП её подхватывает. Кроме того, в медицинской информационной системе полностью отрегулирована визуализация данных пациентов между врачами-онкологами и онкодиспансера, и центра амбулаторной онкологической помощи. Внедрена возможность проведения телемедицинских консультаций. Таким образом у нас складывается полная система контроля за ведением пациентов», – объяснила Елена Аксенова.
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