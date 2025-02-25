Новосибирские врачи помогли родиться малышу с пятикратным обвитием пуповиной

Роженица из Купинского района поступила в Карасукскую центральную районную больницу по показаниям – там находится роддом второго уровня с круглосуточным отделением реанимации для женщины и новорожденного. Поэтому, когда на УЗИ-скрининге врач в Купино увидел трехкратное обвитие пуповиной, будущую маму направили в то медучреждение, где могут оказать помощь при этой достаточно серьезной патологии.

Главный врач новосибирского Клинического центра охраны здоровья семьи и репродукции Анна Вятчинина приводит данные статистики: частота этой акушерской патологии составляет около 22%, но обычно петля одна, и ее наличие практически не влияет на тактику ведения беременности и родов. Многократное же обвитие, когда количество петель пуповины – три и более, встречается гораздо реже, в среднем в 4% случаев, перинатальные риски в таком случае существенно возрастают. «Нормальной считается пуповина длиной от 40 до 70 см. При увеличении ее длины наиболее частым осложнением является обвитие пуповины вокруг шеи и других частей тела плода. Также предраспологающими факторами возникновения обвития являются повышенная подвижность плода, многоводие», – уточняет Анна Вятчинина.

На тот случай, если петли затянутся, а тогда могла начаться гипоксия плода, в Карасукском роддоме подготовили операционную, но она не понадобилась. Опытный врач гинеколог справился сам. То, что пуповина обвилась вокруг шейки ребёнка пять раз, выяснилось только после родов.