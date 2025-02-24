Новосибирцев приглашают пройти бесплатное обследование на ВИЧ-инфекцию

Опубликовано расписание выездов передвижного пункта профилактики ВИЧ в последние дни зимы. Диагностика бесплатная, анонимная и оперативная, результаты теста отдают на руки уже через пятнадцать минут.



Тест-мобиль будет работать с 14:00 до 19:00 по следующим адресам:

24 февраля – на площади Пименова (ГПНТБ);

26 февраля – на ул. Одоевского, 1/12;

28 февраля – на площади им. Калинина (ул. Дуси Ковальчук, 179/2).



Центр по профилактике и борьбе со СПИД 349-59-65, горячая линия 209-02-18.