За прошлый год в Новосибирской области снизилась летальность от инфаркта миокарда

Итоги нацпроекта «Здравоохранение» подвели на расширенном заседании коллегии министерства здравоохранения Новосибирской области. Все целевые показатели проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» достигнуты благодаря системному подходу к организации работы кардиологической службы и ее переход на качественно новый технологический уровень.



Одна из составляющих комплексной работы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Новосибирской области – развитие сети региональных сосудистых центров (РСЦ), в которых пациенты с острыми инфарктами и инсультами получают экстренную высокотехнологичную помощь.



За 6 лет, благодаря нацпроекту «Здравоохранение», количество региональных сосудистых центров увеличилось с двух до девяти. А больничная летальность от инфаркта миокарда снизилась с 15,7% (в 2019 году) до 12,7% (в 2024).



Региональный сосудистый центр № 5 уникальный – он организован на базе областного кардиодиспансера, где сложные операции на сердце проводят более 40 лет. Нацпроект существенно изменил технологический уровень и возможности медучреждения.



Главный врач Оксана Дуничева подчеркивает, что последние 20 лет в здании кардиодиспансера проводились лишь текущие ремонты. «Благодаря нацпроекту в 2023 и 2024 годах нам было выделено 347 миллионов рублей на капитальный ремонт и переоснащение. Куплено 114 единиц медицинского оборудования, в том числе компьютерный томограф, которого у нас раньше не было, современный ангиографический комплекс, передвижной рентгеновский аппарат, аппарат УЗИ для исследования сосудов и сердца. В операционных появились: ламинарный потолок (устройство подачи стерильного однонаправленного потока воздуха, обеспечивающее защиту от загрязнений, в данном случае – операционного стола – прим.), бестеневые лампы, мобильный хирургический стол, современные консоли и автоматические двери».