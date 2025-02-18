В Новосибирской области построили новую поликлинику площадью почти 5 тысяч «квадратов»

В поликлинике оборудованы кабинет инфекциониста с отдельным входом, отделение восстановительного лечения и физиотерапии, кабинеты узких специалистов.
Для жителей Чулымского района построен новый корпус центральной районной больницы. 18 февраля состоялось открытие современного медучреждения, в котором будут получать медицинскую помощь более 20 тысяч жителей района.
Первый замгубернатора Юрий Петухов поздравил местных жителей с началом работы современного и оснащенного всем необходимым медицинским оборудованием учреждения. «В Новосибирской области никогда так не модернизировалось здравоохранение, как в последние годы. И вот сегодня мы с вами открываем новую поликлинику. Это современный и важный объект на 370 посещений в смену. Здесь более 1300 единиц медицинского оборудования, которое позволит жителям получать своевременную квалифицированную помощь. Все объекты здравоохранения в регионе находятся на контроле нашего губернатора Андрея Александровича Травникова. И мы продолжим дальше развивать инфраструктуру в этой значимой сфере», – отметил господин Петухов.
Поликлиника в Чулыме – один из крупнейших объектов, введенных в эксплуатацию в 2024 году. Здание площадью почти 5 тысяч кв.м. построено по поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Четырехэтажное здание построено в кратчайшие сроки – за год, с соблюдением всех норм и требований качества. В поликлинике оборудованы кабинет инфекциониста с отдельным входом, отделение восстановительного лечения и физиотерапии, кабинеты узких специалистов. Получать здесь медицинскую помощь смогут ежедневно 370 жителей района – 260 взрослых и 110 детей.
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