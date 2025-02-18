В Новосибирской области построили новую поликлинику площадью почти 5 тысяч «квадратов»

Для жителей Чулымского района построен новый корпус центральной районной больницы. 18 февраля состоялось открытие современного медучреждения, в котором будут получать медицинскую помощь более 20 тысяч жителей района.

Первый замгубернатора Юрий Петухов поздравил местных жителей с началом работы современного и оснащенного всем необходимым медицинским оборудованием учреждения. «В Новосибирской области никогда так не модернизировалось здравоохранение, как в последние годы. И вот сегодня мы с вами открываем новую поликлинику. Это современный и важный объект на 370 посещений в смену. Здесь более 1300 единиц медицинского оборудования, которое позволит жителям получать своевременную квалифицированную помощь. Все объекты здравоохранения в регионе находятся на контроле нашего губернатора Андрея Александровича Травникова. И мы продолжим дальше развивать инфраструктуру в этой значимой сфере», – отметил господин Петухов.