Благодаря помощи новосибирских врачей пациентка 90+ смогла ходить после перелома шейки бедра

Перелом шейки бедра сравнительно недавно редко оставлял шанс на благоприятный исход и активную самостоятельную жизнь пожилого человека. Сегодня ситуация, к счастью, изменилась.

91-летняя жительница Болотнинского района получила перелом проксимального отдела бедренной кости – так эту травму называют врачи – в конце января. Пожилая женщина споткнулась дома о порог и упала.

«К нам она поступила часа через три. Мы в течение нескольких дней ее дообследовали и созвонились, согласно приказу маршрутизации, с заведующим травматологией ГКБ № 25. На следующий день была рекомендована госпитализация[в ГКБ № 25], и сразу отправили, – рассказывает хирург Болотнинской центральной районной больницы Абдель Таймусаев. – Они очень оперативно пациентку на следующий день прооперировали. Когда миновала опасность ранних послеоперационных осложнений, с рекомендациями перевели обратно к нам. Мы долечили [еще] недельку и выписали домой».

По словам Абделя Таймусаева, на первом этапе пациентке провели необходимые лабораторные и инструментальные исследования, на операцию дали добро терапевт и кардиолог. Транспортировали пенсионерку в сопровождении медицинского работника машиной скорой помощи, расстояние между двумя медучреждениями – примерно 120 километров.

«В ГКБ № 25 нашей пациентке провели остеосинтез – сопоставили костные отломки и зафиксировали их металлической конструкцией. Сейчас она уже дома, перед выпиской родственники приобрели ходунки. Она уже получает дозированную легкую нагрузку на сустав. В таких операциях даже в 90 лет почему не отказывают? Потому что чем быстрее пациента активизировать, на ноги поставить, тем прогноз благоприятнее», – подчеркивает Абдель Таймусаев.