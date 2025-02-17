Благодаря помощи новосибирских врачей пациентка 90+ смогла ходить после перелома шейки бедра

По словам экспертов, сейчас такая травма — не приговор даже в весьма солидном возрасте: врачи оперируют даже очень пожилых новосибирцев.
Перелом шейки бедра сравнительно недавно редко оставлял шанс на благоприятный исход и активную самостоятельную жизнь пожилого человека. Сегодня ситуация, к счастью, изменилась.
91-летняя жительница Болотнинского района получила перелом проксимального отдела бедренной кости – так эту травму называют врачи – в конце января. Пожилая женщина споткнулась дома о порог и упала.
«К нам она поступила часа через три. Мы в течение нескольких дней ее дообследовали и созвонились, согласно приказу маршрутизации, с заведующим травматологией ГКБ № 25. На следующий день была рекомендована госпитализация[в ГКБ № 25], и сразу отправили, – рассказывает хирург Болотнинской центральной районной больницы Абдель Таймусаев. – Они очень оперативно пациентку на следующий день прооперировали. Когда миновала опасность ранних послеоперационных осложнений, с рекомендациями перевели обратно к нам. Мы долечили [еще] недельку и выписали домой».
По словам Абделя Таймусаева, на первом этапе пациентке провели необходимые лабораторные и инструментальные исследования, на операцию дали добро терапевт и кардиолог. Транспортировали пенсионерку в сопровождении медицинского работника машиной скорой помощи, расстояние между двумя медучреждениями – примерно 120 километров.
«В ГКБ № 25 нашей пациентке провели остеосинтез – сопоставили костные отломки и зафиксировали их металлической конструкцией. Сейчас она уже дома, перед выпиской родственники приобрели ходунки. Она уже получает дозированную легкую нагрузку на сустав. В таких операциях даже в 90 лет почему не отказывают? Потому что чем быстрее пациента активизировать, на ноги поставить, тем прогноз благоприятнее», – подчеркивает Абдель Таймусаев.
В Болотнинскую ЦРБ с подобными травмами в феврале поступили еще два пациента: 66-летнему мужчине уже провели остеосинтез, также в Городской клинической больнице № 25, вопрос о возможности оперативного лечения 82-летней женщины зависит от результатов дообследования.
В общей структуре поступающих в травматолого-ортопедическое отделение ГКБ № 25 пациентов пожилые люди с переломами проксимальной части бедренной кости составляют 15%, около 170 случаев в год при общем количестве выписанных 1100. А в структуре травм только пожилых пациентов их доля – 40-50%.
«Все пациенты вне зависимости от состояния после операции на сутки переводятся в реанимационное отделение. Восстановление зависит от воли к жизни у пациента и от наличия заботливых близких людей. Как правило сама операция и направлена на раннюю активизацию и сведение к минимуму необходимости постороннего ухода. В пожилом возрасте степень и сроки сращения, конечно, затягиваются, и в значительной степени сама металлоконструкция играет роль внутреннего протеза. Около 10-15 лет назад данные переломы оперировались не так широко как сейчас, развитие импортозамещения и улучшение финансирования со стороны государства благотворно сказались на выборе и наличии металлоконструкций», – отмечает заведующий травматолого-ортопедическим отделением ГКБ № 25 Василий Константинов.
Василий Константинов дал совет тем, кто хочет дожить до глубокой старости с крепкими костями: «Регулярно употребляйте полноценный белок – мясо говядины, печень, а также ведите активный образ жизни. Пожилым полезны пешие прогулки, легкий труд в саду-огороде».
В Новосибирской области специализированную медицинскую помощь взрослым пациентам с переломами проксимального отдела бедренной кости оказывают в нескольких стационарах Новосибирска, а также в Бердске, Искитиме, Куйбышеве и наукограде Кольцово. Согласно утвержденной приказом регионального Минздрава маршрутизации пациента из любого района области, если нет противопоказаний, оперируют в минимальные сроки.
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