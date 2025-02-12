Травма на тренировке: новосибирские хирурги спасли юную спортсменку с разрывом почки

Ребёнок экстренно поступил в хирургическое отделение Детской городской клинической больницы № 1 с тупой травмой живота, с подозрением на травму почки. Девочку незамедлительно обследовали, в том числе провели МСКТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства.

«Выявлен разрыв левой почки, кровоизлияние в околопочечную клетчатку с её повреждением. Операционная бригада во главе с детским хирургом, урологом-андрологом Максимом Климовичем провела лапароскопическую операцию: гемостаз (остановку кровотечения), дренирование почки, удаление гематомы. Общая кровопотеря составила 250 миллилитров», – рассказала главный врач ДГКБ № 1 Евгения Аверкина.

После операции пациентка находилась в отделении реанимации в течение двух суток. Контрольное обследование показало, что кровотечение прекратилось, есть признаки ушиба почки, кровоток в почечной ткани восстанавливается. Функция почек удовлетворительная.

Девочке сделали УЗИ – гематома вокруг почки значительно уменьшилась, кровоток в почке стал лучше.

Врачи будут еще не менее недели наблюдать спортсменку в больнице, проведут ещё одно ультразвуковое исследование – проконтролируют восстановление почки в динамике. Сейчас состояние девочки оценивается как удовлетворительное. Через несколько месяцев она сможет вернуться к занятиям спортом.