Крупнейшая в Сибири: современная инфекционная больница заработала под Новосибирском

Что представляет собой новая уникальная в своем роде больница?
Новая областная клиническая инфекционная больница – настоящий больничный городок площадью 24,5 га в поселке Садовом под Новосибирском. Крупнейшая в СФО – её мощность 504 койки. Больница полностью соответствует жёстким современным санитарным требованиям к работе с инфекционными болезнями, в том числе с патогенами I группы. Внутри — сложнейшие инженерные системы очистки воды и воздуха. Почти десять тысяч единиц медицинского оборудования.
Губернатор Андрей Травников и первого зампредседателя Государственной думы РФ Александр Жуков поздравили медиков больницы с новосельем и поблагодарили строителей за качественную и оперативную работу по возведению этого важного для здравоохранения Новосибирской области объекта.
«Проект уникальный не только для Новосибирской области, а для всей страны. За последние десятилетия таких объектов здравоохранения не создавалось: это не просто больница, это больничный городок.
Мы изучали в 2020-2021 годах опыт строительства ковидных госпиталей в других регионах нашей страны, хотели использовать его, и поняли, что моноинфекционная клиника и полноценная инфекционная больница на все необходимые виды заболеваний и возможные угрозы будущего, которые могут возникнуть, — это две большие разницы. Благодарю Александра Жукова, своих коллег, строителей, инвестора за то, что этот путь мы вместе прошли, и сегодня можно гордиться таким объектом.
Впереди много работы уже у врачей, потому что эта больница не только должна дать дополнительные возможности и новый уровень медицинского обслуживания наших граждан, но и стать мощным научным центром», — подчеркнул Андрей Травников.
«Объект уникальный. Я думаю, что это одна из самых современных больниц, вообще построенных в России за последнее время. Это, безусловно, очень хороший пример и для других регионов нашей страны. Но что я хотел особенно отметить: больница за городом, но весь медицинский персонал, а он очень квалифицированный и очень хорошо себя зарекомендовал во время пандемии, сохранился и будет работать в этих новых зданиях инфекционной больницы. Я думаю, что для врачей здесь созданы все необходимые условия», — отметил Александр Жуков.
Главный врач инфекционной больницы Лариса Позднякова рассказала о возможностях лечебного учреждения, отметив, что переезд в новые помещения состоялся всего за один день. Переезжали вместе с пациентами.
Вся территория больничного комплекса поделена на «чистую» и «грязную» зоны. Разделены маршруты автотранспорта, пациентов, персонала. На границах «заразных» и «чистых» зон в отделениях организованы санитарные пропускники.
Приёмное отделение – это 11 изолированных смотровых боксов с отдельными входами с улицы. Здесь, сразу при поступлении, пациенту можно обследовать: есть цифровой рентген, компьютерный томограф, мобильные аппараты для инструментальных методов диагностики.
Шесть лечебных отделений, каждое – на 80 коек. Все боксы, 1 и 2-местные, — также с отдельным входом. В боксах есть душ, туалет, холодильник.
Реанимационное отделение на 24 койки оснащено современной наркозно-дыхательной аппаратурой, многофункциональными кроватями, оборудованием для заместительной почечной терапии, аппаратом экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Также ОРИТ включает родовой бокс, хирургический блок с чистой и гнойной перевязочнымии, операционную, предназначенную для проведения как открытых, так и малоинвазивных вмешательств.
В диагностическом отделении все оборудование экспертного класса: цифровой рентген, КТ, эндоскопическое оборудование (для ФГДС, ФКС, ФБС), УЗИ-аппараты. Все диагностические кабинеты изолированы, с возможностью входа с улицы.
Лабораторный корпус спроектирован в соответствии с современными требованиями к биологической безопасности. В нём 4 лаборатории: ПЦР-диагностика, ИФА-диагностика, бактериологическая и клинико-биохимическая лаборатории. Куплено современное оборудование для секвенирования.
Также в новой инфекционной больнице есть пищеблок полного цикла, патологоанатомическое отделение, дезинфекционное отделение, центральное стерилизационное отделение с блоком-прачечной, материальный склад, внутрибольничная аптека, 2 станции дезинфекции автомобилей, вертолетная площадка для санитарной авиации, газификационная станция ёмкостью 103 м. куб. – все лечебные боксы и диагностические кабинеты подключены к централизованной системе подачи кислорода. Больница полностью автономна за счёт резервного дизельного генератора и собственной газовой котельной.
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