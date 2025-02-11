Крупнейшая в Сибири: современная инфекционная больница заработала под Новосибирском

Новая областная клиническая инфекционная больница – настоящий больничный городок площадью 24,5 га в поселке Садовом под Новосибирском. Крупнейшая в СФО – её мощность 504 койки. Больница полностью соответствует жёстким современным санитарным требованиям к работе с инфекционными болезнями, в том числе с патогенами I группы. Внутри — сложнейшие инженерные системы очистки воды и воздуха. Почти десять тысяч единиц медицинского оборудования.

Губернатор Андрей Травников и первого зампредседателя Государственной думы РФ Александр Жуков поздравили медиков больницы с новосельем и поблагодарили строителей за качественную и оперативную работу по возведению этого важного для здравоохранения Новосибирской области объекта.

«Проект уникальный не только для Новосибирской области, а для всей страны. За последние десятилетия таких объектов здравоохранения не создавалось: это не просто больница, это больничный городок.

Мы изучали в 2020-2021 годах опыт строительства ковидных госпиталей в других регионах нашей страны, хотели использовать его, и поняли, что моноинфекционная клиника и полноценная инфекционная больница на все необходимые виды заболеваний и возможные угрозы будущего, которые могут возникнуть, — это две большие разницы. Благодарю Александра Жукова, своих коллег, строителей, инвестора за то, что этот путь мы вместе прошли, и сегодня можно гордиться таким объектом.

Впереди много работы уже у врачей, потому что эта больница не только должна дать дополнительные возможности и новый уровень медицинского обслуживания наших граждан, но и стать мощным научным центром», — подчеркнул Андрей Травников.