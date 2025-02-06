Хурма привела на операционный стол: новосибирские врачи спасли пациента, переевшего оранжевых плодов

Пациента с безоаром, так иначе называют плотные образования в желудочно-кишечном тракте, спасли врачи Городской клинической больницы № 25.

Мужчина поступил в стационар ГКБ № 25 с жалобами на тошноту, рвоту с примесью крови и черный стул. Он рассказал врачам, что чувствовал себя плохо в течение 5 суток после того, как съел больше 10 плодов хурмы за раз. При обследовании с помощью фиброгастродуоденоскопии (ФГДС) у него обнаружили острую язву культи желудка и фитобезоар.

Безоары – это плотные массы, образующиеся в желудочно-кишечном тракте из непереваренных остатков пищи. Они могут состоять из различных компонентов, включая растительные волокна, волосы и другие инородные материалы. Одной из разновидностей безоаров являются фитобезоары, которые формируются из непереваренных растительных остатков, таких как фрагменты семян, кожуры и растительных волокон. Хурма хорошо известна врачам как провокатор образования фитобезоара.

Эндоскописты ГКБ № 25 поэтапно в течение трех дней удаляли фитобезоар, манипуляции проводились под наркозом.

«Язва у пациента развилась в связи с фитобезоаром. Наша трёхдневная работа спасла его от большой операции и вскрытия полости желудка. Хирурги, когда его взяли на операцию, не вскрывали желудок и кишку, а просто низвели в толстую кишку уже небольшие фрагменты фитобезоара. Изначально безоар был 7-8 сантиметров», – рассказал заведующий отделением эндоскопии Баходур Бабаев.