Хурма привела на операционный стол: новосибирские врачи спасли пациента, переевшего оранжевых плодов

Злоупотребление хурмой стало причиной образования в ЖКТ фитобезоара из непереваренных растительных остатков.
Пациента с безоаром, так иначе называют плотные образования в желудочно-кишечном тракте, спасли врачи Городской клинической больницы № 25.
Мужчина поступил в стационар ГКБ № 25 с жалобами на тошноту, рвоту с примесью крови и черный стул. Он рассказал врачам, что чувствовал себя плохо в течение 5 суток после того, как съел больше 10 плодов хурмы за раз. При обследовании с помощью фиброгастродуоденоскопии (ФГДС) у него обнаружили острую язву культи желудка и фитобезоар.
Безоары – это плотные массы, образующиеся в желудочно-кишечном тракте из непереваренных остатков пищи. Они могут состоять из различных компонентов, включая растительные волокна, волосы и другие инородные материалы. Одной из разновидностей безоаров являются фитобезоары, которые формируются из непереваренных растительных остатков, таких как фрагменты семян, кожуры и растительных волокон. Хурма хорошо известна врачам как провокатор образования фитобезоара.
Эндоскописты ГКБ № 25 поэтапно в течение трех дней удаляли фитобезоар, манипуляции проводились под наркозом.
«Язва у пациента развилась в связи с фитобезоаром. Наша трёхдневная работа спасла его от большой операции и вскрытия полости желудка. Хирурги, когда его взяли на операцию, не вскрывали желудок и кишку, а просто низвели в толстую кишку уже небольшие фрагменты фитобезоара. Изначально безоар был 7-8 сантиметров», – рассказал заведующий отделением эндоскопии Баходур Бабаев.
К сожалению, оперативного вмешательства избежать не удалось, так как у пациента развилась клиника кишечной непроходимости. В связи с этим была экстренно выполнена лапароскопически-ассистированная фрагментация. Любителя хурмы уже выписали из стационара на амбулаторный этап лечения.
Как пояснил лечащий врач, хирург Джурабой Рахимов, фитобезоары могут образоваться при нарушенной моторике желудка, являющейся следствием перенесённых операций или заболеваний: «У пациента в анамнезе была резекция части желудка. Привычка к недостаточному пережевыванию пищи также является предрасполагающим фактором. Одним из видов безоаров, которые сложно поддаются лечению, являются диоспиробезоары, образующиеся из плодов хурмы. Это связано с высоким содержанием танинов в этих фруктах. Танин в хурме отличается от танина, содержащегося, например, в чае. При взаимодействии с желудочным соком танин из хурмы полимеризуется, образуя вязкую массу, которая как бы цементирует непереваренные остатки пищи и формирует безоар».
После операции на желудке или кишечнике у человека может нарушиться моторика кишечника, также это может привести к образованию спаек. Такие операции увеличивают риск развития кишечной непроходимости и образования безоаров.
«Поэтому таким пациентам настоятельно не рекомендуется злоупотреблять хурмой. Достаточно 2-5 плодов в день, чтобы в желудке мог сформироваться безоар», – отметил Джурабой Рахимов.
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