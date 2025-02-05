В Новосибирской области усилят профилактику и борьбу с онкологическими заболеваниями

Об итогах федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» и продолжении этой работы в рамках нового нацпроекта рассказали на пресс-конференции замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова и главный онколог региона Сергей Фурсов.

«Борьбу с онкологическими заболеваниями мы ведем каждый день, на всех этапах оказания медицинской помощи. Эта задача была перенесена в новый национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», и перед нами ставятся еще более амбициозные задачи», – рассказала Елена Аксенова.

В течение шести лет в Новосибирской области открыто 18 центров амбулаторной онкологической помощи. Последние два ЦАОПа открыты в конце 2024 года и начали функционировать только недавно. Данные медорганизации получили дополнительное оснащение, в том числе – тяжелые оборудование, необходимое для диагностики онкологических заболеваний. Также в течение последних лет врачи отмечают прирост впервые выявленных злокачественных новообразований. Это связано с доступностью профилактических мероприятий и улучшением диагностической базы медицинских организаций. Кроме того, по мнению специалистов, увеличилась ответственность пациентов за свое здоровье – большая часть обращается к врачам еще до того, как проявятся симптомы заболевания.

«Надо усилить работу с пациентами на первом этапе – терапевты должны напоминать и говорить пациентам о скринингах, которые надо проходить регулярно. Надо проходить скриниг, даже если у тебя никогда в жизни ничего не болело. Мы говорим первичному звену спрашивать у пациентов про родинки и пигментные пятна. Не увидев маленькое пигментное пятнышко, мы не выявим меланому», – отметил Сергей Фурсов.