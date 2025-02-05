В Новосибирской области усилят профилактику и борьбу с онкологическими заболеваниями

Первое место по распространенности сейчас занимает рак кожи, второе – молочной железы, третье – простаты, на четвертом месте – рак легкого.
Об итогах федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» и продолжении этой работы в рамках нового нацпроекта рассказали на пресс-конференции замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова и главный онколог региона Сергей Фурсов.
«Борьбу с онкологическими заболеваниями мы ведем каждый день, на всех этапах оказания медицинской помощи. Эта задача была перенесена в новый национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», и перед нами ставятся еще более амбициозные задачи», – рассказала Елена Аксенова.
В течение шести лет в Новосибирской области открыто 18 центров амбулаторной онкологической помощи. Последние два ЦАОПа открыты в конце 2024 года и начали функционировать только недавно. Данные медорганизации получили дополнительное оснащение, в том числе – тяжелые оборудование, необходимое для диагностики онкологических заболеваний. Также в течение последних лет врачи отмечают прирост впервые выявленных злокачественных новообразований. Это связано с доступностью профилактических мероприятий и улучшением диагностической базы медицинских организаций. Кроме того, по мнению специалистов, увеличилась ответственность пациентов за свое здоровье – большая часть обращается к врачам еще до того, как проявятся симптомы заболевания.
«Надо усилить работу с пациентами на первом этапе – терапевты должны напоминать и говорить пациентам о скринингах, которые надо проходить регулярно. Надо проходить скриниг, даже если у тебя никогда в жизни ничего не болело. Мы говорим первичному звену спрашивать у пациентов про родинки и пигментные пятна. Не увидев маленькое пигментное пятнышко, мы не выявим меланому», – отметил Сергей Фурсов.
По данным специалистов, первое место в структуре заболеваемости по-прежнему занимает рак кожи, второе – рак молочной железы, третье место – рак простаты, на четвертой позиции – рак легкого. Все эти патологии, как правило, выявляется или при визуальном осмотре, или после простых и практически безболезненных исследований – анализа крови на специфичные маркеры, флюорографии, компьютерной томографии. Более 76% патологий были выявлены на 1-2 стадии и успешно излечены. Также специалисты наблюдают увеличение продолжительности жизни более чем на 5 лет и снижение смертности у пациентов с тяжелыми формами рака.
«Шестилетний срок нового национального проекта для онкологов устанавливает еще более амбициозные задачи. Первый пункт – это выявление визуальных локализаций рака, куда входит в том числе и рак кожи, и рак молочной железы именно на первой стадии, которые бессимптомно протекают и скрыты для ранней диагностики. Чтобы выявить их, и необходима та самая диспансеризация, то самое первичное звено. Врачи, которые сталкиваются на первом этапе с пациентами, должны заподозрить заболевание, а если не заподозрить, то выполнить тот необходимый и разработанный алгоритм, который заложен в диспансеризацию», – подчеркнул главный онколог региона.
В новую шестилетнюю программу нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» заложено не только обновление техники, открытие новых центров и совершенствование программ лечения и профилактики, но и обучение граждан. Врачи, по словам главного онколога региона Сергей Фурсова, как специалисты, которые разбираются и владеют всей информацией, должны усилить информационную активность, чтобы та часть пациентов, которая считает себя совершенно здоровой, регулярно проходила необходимые исследования и врачи выявляли заболевание именно на первой стадии.
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