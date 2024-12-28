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Получил травму на праздниках — куда обратиться? Ответили в новосибирском минздраве

Публикуем адреса травмпунктов, которые будут принимать новосибирцев независимо от времени суток.

pixabay.com

На территории Новосибирска будут работать круглосуточные травмпункты по следующим адресам:

·    ул. Серебренниковская, 42
·    пр. Дзержинского, 44
·    ул. Мухачева, 5/4
·    2 пер. Пархоменко, 7
·    ул. Зорге, 47/1
·    ул. А. Невского, 9
·    Ул. Героев Революции, 5.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что все поликлиники Новосибирской области с 29 декабря по 8 января будут работать с 9:00 до 15:00. Скорая помощь и стационары — в обычном режиме (то есть круглосуточно).

Если понадобится неотложная медицинская помощь, в любой день каникул можно обратиться в свою поликлинику по предварительной записи. 

Кроме того, в поликлиниках в эти длинные выходные желающие смогут пройти диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр.

С острой зубной болью можно будет обратиться в стоматологическую поликлинику. Они будут работать в праздничные дни с 9:00 до 15:00 по графику:

·    30 декабря – все стоматологические поликлиники
·    3 января – стоматологическая поликлиника №3, (р.п. Краснообск, ул. Центральная, 6/1), областная стоматологическая поликлиника (ул. Театральная, 46), детская городская клиническая стоматологическая поликлиника (ул. Степная,7)
·    4 января – стоматологическая поликлиника № 3 (ул. Ватутина, 39), стоматологическая поликлиника № 5 (ул.  Авиастроителей, 9)
·    5 января – стоматологическая поликлиника № 8 (ул. Энгельса, 23/1), детская городская стоматологическая поликлиника (ул. Трудовая, 15)
·    6 января – клиническая стоматологическая поликлиника №1 (ул. Котовского, 5/3), клиническая стоматологическая поликлиника №2 (ул. Весенняя, 16)
·    8 января – стоматологическая поликлиника № 3 (ул. Сибиряков-Гвардейцев, 57), детская городская стоматологическая поликлиника (ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/6), областная стоматологическая поликлиника (ул. Театральная, 46).

Круглосуточно с острой зубной болью можно обратиться с 20:00 28 декабря до 7:00 9 января в стоматологическую поликлинику № 3 (отделение по адресу: ул. Петухова, 20) и в областную стоматологическую поликлинику (ул. Театральная, 46).

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