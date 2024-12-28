Получил травму на праздниках — куда обратиться? Ответили в новосибирском минздраве

На территории Новосибирска будут работать круглосуточные травмпункты по следующим адресам:

· ул. Серебренниковская, 42

· пр. Дзержинского, 44

· ул. Мухачева, 5/4

· 2 пер. Пархоменко, 7

· ул. Зорге, 47/1

· ул. А. Невского, 9

· Ул. Героев Революции, 5.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что все поликлиники Новосибирской области с 29 декабря по 8 января будут работать с 9:00 до 15:00. Скорая помощь и стационары — в обычном режиме (то есть круглосуточно).

Если понадобится неотложная медицинская помощь, в любой день каникул можно обратиться в свою поликлинику по предварительной записи.

Кроме того, в поликлиниках в эти длинные выходные желающие смогут пройти диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр.

С острой зубной болью можно будет обратиться в стоматологическую поликлинику. Они будут работать в праздничные дни с 9:00 до 15:00 по графику:

· 30 декабря – все стоматологические поликлиники

· 3 января – стоматологическая поликлиника №3, (р.п. Краснообск, ул. Центральная, 6/1), областная стоматологическая поликлиника (ул. Театральная, 46), детская городская клиническая стоматологическая поликлиника (ул. Степная,7)

· 4 января – стоматологическая поликлиника № 3 (ул. Ватутина, 39), стоматологическая поликлиника № 5 (ул. Авиастроителей, 9)

· 5 января – стоматологическая поликлиника № 8 (ул. Энгельса, 23/1), детская городская стоматологическая поликлиника (ул. Трудовая, 15)

· 6 января – клиническая стоматологическая поликлиника №1 (ул. Котовского, 5/3), клиническая стоматологическая поликлиника №2 (ул. Весенняя, 16)

· 8 января – стоматологическая поликлиника № 3 (ул. Сибиряков-Гвардейцев, 57), детская городская стоматологическая поликлиника (ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/6), областная стоматологическая поликлиника (ул. Театральная, 46).

Круглосуточно с острой зубной болью можно обратиться с 20:00 28 декабря до 7:00 9 января в стоматологическую поликлинику № 3 (отделение по адресу: ул. Петухова, 20) и в областную стоматологическую поликлинику (ул. Театральная, 46).