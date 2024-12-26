Новосибирские врачи спасли мужчину с 60% ожогов тела

Очередная история спасения появилась в архиве новосибирского областного Ожогового центра, сообщает пресс-служба облбольницы. Всё могло закончиться печально, если бы не совпали три важнейших условия успеха: чёткая организация оказания помощи пациентам с ожоговой травмой, наличие у врачей всех эффективных технологий лечения и сильнейшая воля к жизни у пациента.

В начале октября Дмитрий был на даче в Ордынском районе. В доме взорвался газовый баллон, когда мужчина включил плиту. Начался пожар. Спасая имущество, молодой житель Новосибирска сильно обгорел.

Соседи вызвали пожарных. Одновременно с ними подъехала патрульная машина полиции. Не дожидаясь «скорой», полицейские повезли пострадавшего в Ордынскую ЦРБ.

«Когда меня привезли в больницу и начали оказывать первую помощь, обрабатывать раны, весь мой адреналин закончился. Очнулся я уже в Ожоговом центре. Даже не помню, как меня эвакуировали сюда на вертолёте», – рассказывает Дмитрий.