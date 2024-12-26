Новосибирские врачи спасли мужчину с 60% ожогов тела

Пострадавшего при пожаре новосибирца эвакуировали на вертолете, сложному пациенту провели две операции — сейчас он уже благополучно вернулся домой.
Очередная история спасения появилась в архиве новосибирского областного Ожогового центра, сообщает пресс-служба облбольницы. Всё могло закончиться печально, если бы не совпали три важнейших условия успеха: чёткая организация оказания помощи пациентам с ожоговой травмой, наличие у врачей всех эффективных технологий лечения и сильнейшая воля к жизни у пациента.
В начале октября Дмитрий был на даче в Ордынском районе. В доме взорвался газовый баллон, когда мужчина включил плиту. Начался пожар. Спасая имущество, молодой житель Новосибирска сильно обгорел.
Соседи вызвали пожарных. Одновременно с ними подъехала патрульная машина полиции. Не дожидаясь «скорой», полицейские повезли пострадавшего в Ордынскую ЦРБ.
«Когда меня привезли в больницу и начали оказывать первую помощь, обрабатывать раны, весь мой адреналин закончился. Очнулся я уже в Ожоговом центре. Даже не помню, как меня эвакуировали сюда на вертолёте», – рассказывает Дмитрий.
Пострадавший поступил в Ордынскую ЦРБ в состоянии ожогового шока. Площадь поражения - около 60% поверхности тела. Пациента уже в районной больнице перевели на искусственную вентиляцию лёгких и погрузили в искусственную кому. Так его и эвакуировали на вертолёте в Областной ожоговый центр.
«При поражении 60% поверхности тела мы не можем в течение нескольких первых суток делать никакие прогнозы. И родственникам всегда честно говорим, что статистика неблагоприятных исходов при таких травмах очень суровая. Но благодаря тому, что на всех этапах помощь была оказана быстро и правильно, случай с Дмитрием пополнил статистику благоприятных исходов», – говорит заведующий отделением ожоговой реанимации Новосибирской областной больницы, заслуженный врач России Игорь Саматов.
Областной ожоговый центр координирует оказание неотложной помощи пострадавшим, в каком бы лечебном учреждении региона они ни оказались изначально. Специалисты облбольницы сразу берут ситуацию на контроль, они консультируют коллег по телефону и видеосвязи, а при необходимости выезжают на место.
При ожоговой травме крайне важно соблюсти правило «золотого часа» и оказать первую помощь на месте. Как только состояние пострадавшего позволяет, его перевозят в облбольницу.
«На третьи сутки после травмы пациент был доставлен в Ожоговый центр. После этого у нас, несмотря на большую площадь травмы, оптимизма прибавилось: мы имеем все необходимые технологии для спасения самых сложных больных. Был шанс не только на выживание, но и на то, что часть ран затянется самостоятельно, много операций не потребуется. Главное – правильно проводить интенсивную терапию и справиться с нарушениями работы внутренних органов, которые неизбежно возникают при ожоговой травме», – подчеркивает Игорь Саматов.
Две недели пациент находился в отделении реанимации на искусственной вентиляции лёгких, потом его перевели на долечивание в ожоговое отделение. К тому времени часть ожоговых ран уже эпителизировалась самостоятельно. Хирурги выполнили две операции по пересадке собственных фрагментов кожи со здоровых участков тела на обожжённые. Сейчас пациент уже находится дома.
Комментарии (0)