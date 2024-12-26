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Как новосибирские поликлиники будут принимать пациентов в период длинных выходных?

О графике работы медучреждений рассказал глава регионального минздрава Ростислав Заблоцкий.

pixabay.com

Поликлиники Новосибирской области на зимних праздниках будут работать по особому режиму. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий на оперативном совещании в облправительстве. Глава ведомства отметил, что, невзирая на снижение уровня заболеваемости ОРВИ, система здравоохранения готовится к любым возможным сценариям развития эпидобстановки в связи с предстоящими новогодними выходными.

Министр заявил, что поликлиники будут открыты для оказания помощи с 9:00 до 15:00 ежедневно. Стоматологические услуги для детей и взрослых будут доступны круглосуточно.

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