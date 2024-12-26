Как новосибирские поликлиники будут принимать пациентов в период длинных выходных?

Поликлиники Новосибирской области на зимних праздниках будут работать по особому режиму. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий на оперативном совещании в облправительстве. Глава ведомства отметил, что, невзирая на снижение уровня заболеваемости ОРВИ, система здравоохранения готовится к любым возможным сценариям развития эпидобстановки в связи с предстоящими новогодними выходными.

Министр заявил, что поликлиники будут открыты для оказания помощи с 9:00 до 15:00 ежедневно. Стоматологические услуги для детей и взрослых будут доступны круглосуточно.