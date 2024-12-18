Почти 8 кг: в Новосибирской областной клинической больнице пациентке удалили огромную опухоль почки

Вместе с опухолью 37-летней пациентке пришлось убрать и саму почку, а также желчный пузырь, в который проросло новообразование, сообщает пресс-служба Новосибирской областной клинической больницы.

Хирургическую бригаду возглавлял кандидат медицинских наук Мехрожиддин Мадаминович Бобоев – один из ведущих онкоурологов региона. В его почти двадцатилетней хирургической практике бывали очень сложные случаи, но такого, как этот, не было прежде никогда. Да и в истории урологического отделения ГНОКБ тоже.

Со слов самой пациентки, в мае 2024 года её стал беспокоить дискомфорт в правой половине живота. В августе ей поставили неутешительный диагноз. Женщина обращалась в разные лечебные учреждения Новосибирска в поисках специалистов, которые могли бы ей помочь. Однако, учитывая запущенность заболевания, огромный размер опухоли и метастазы в позвоночнике, браться за хирургическое лечение никто не решался. Исход операции в данном случае был неочевиден.

В итоге кто-то порекомендовал ей обратиться в Областную больницу к Бобоеву. На консультацию женщину привезли в инвалидной коляске, потому что она уже практически перестала есть, а от слабости и боли не могла ходить.

«Мы внимательно пересмотрели все результаты ранее проведённых исследований и провели дополнительную диагностику. Ситуация оказалась ещё сложнее: была вероятность, что опухоль проросла в печень. Также в опухолевый процесс оказались вовлечены крупные кровеносные сосуды. В таких случаях вероятность угрожающего жизни кровотечения во время выполнения хирургического вмешательства крайне высока. И всё-таки, учитывая молодой возраст женщины и то, что у неё трое детей, младший из которых родился год назад, мы приняли решение попытаться ей помочь», – рассказывает Мехрожиддин Бобоев.