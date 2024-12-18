Почти 8 кг: в Новосибирской областной клинической больнице пациентке удалили огромную опухоль почки

Возглавивший хирургическую бригаду Мехрожиддин Бобоев, подчеркнул, что за его многолетнюю практику подобного случая еще не было.
Вместе с опухолью 37-летней пациентке пришлось убрать и саму почку, а также желчный пузырь, в который проросло новообразование, сообщает пресс-служба Новосибирской областной клинической больницы.
Хирургическую бригаду возглавлял кандидат медицинских наук Мехрожиддин Мадаминович Бобоев – один из ведущих онкоурологов региона. В его почти двадцатилетней хирургической практике бывали очень сложные случаи, но такого, как этот, не было прежде никогда. Да и в истории урологического отделения ГНОКБ тоже.
Со слов самой пациентки, в мае 2024 года её стал беспокоить дискомфорт в правой половине живота. В августе ей поставили неутешительный диагноз. Женщина обращалась в разные лечебные учреждения Новосибирска в поисках специалистов, которые могли бы ей помочь. Однако, учитывая запущенность заболевания, огромный размер опухоли и метастазы в позвоночнике, браться за хирургическое лечение никто не решался. Исход операции в данном случае был неочевиден.
В итоге кто-то порекомендовал ей обратиться в Областную больницу к Бобоеву. На консультацию женщину привезли в инвалидной коляске, потому что она уже практически перестала есть, а от слабости и боли не могла ходить.
«Мы внимательно пересмотрели все результаты ранее проведённых исследований и провели дополнительную диагностику. Ситуация оказалась ещё сложнее: была вероятность, что опухоль проросла в печень. Также в опухолевый процесс оказались вовлечены крупные кровеносные сосуды. В таких случаях вероятность угрожающего жизни кровотечения во время выполнения хирургического вмешательства крайне высока. И всё-таки, учитывая молодой возраст женщины и то, что у неё трое детей, младший из которых родился год назад, мы приняли решение попытаться ей помочь», – рассказывает Мехрожиддин Бобоев.
Как поясняет доктор Бобоев, нетипичный размер и расположение новообразования заставили хирургов прибегнуть к нестандартному операционному доступу. Проще говоря, разрезать живот пришлось не по прямой линии, а зигзагом. И тут хирургов ждали ещё две неприятные находки. Первая – врастание опухоли в стенку желчного пузыря. Вторая – множество аномальных сосудов вокруг новообразования, которые легко могли травмироваться и вызвать кровопотерю. При этом из почечной вены в полую вену исходил большой опухолевый тромб. В любой момент при малейшем прикосновении он мог оторваться и через секунду оказаться в сердце или головном мозге.
«Остановить операцию было невозможно. Продолжать тоже. Что делать? Минута на обсуждение, и операционная бригада решает работать дальше. Если бы с нами не было такого опытного анестезиолога, как Алексей Масленников, не уверен, что мы справились бы», – признаётся Бобоев.
Первым делом хирурги добрались до почечной вены, «выключили» её на время из кровотока, иссекли фрагмент, заполненный тромбом, и снова сшили сосуд. Всё это делалось в условиях максимальной осторожности и при этом очень быстро, поскольку надо было успеть высвободить из «опухолевого плена» почечную артерию до того, как она разоврётся.
«В стандартных ситуациях так не делается, и вот почему. «Выключив» почечную вену, мы тем самым прекратили отток крови от почки. При этом приток её продолжается, ведь почечная артерия не «выключена». Мы наполняем почку кровью, а оттока нет, и это чревато массивным кровотечением. Когда нам удалось, наконец, добраться до почечной артерии и перевязать её, мы чуть-чуть успокоились. Теперь можно было в условиях относительной безопасности выполнять основной этап операции - убирать опухоль вместе с правой почкой и желчным пузырём», – поясняет Мехрожиддин Бобоев.
После операции пациентка сутки провела в отделении реанимации, затем несколько дней в отделении урологии и на седьмые стуки выписала домой в удовлетворительном состоянии. Хирурги Областной больницы сделали всё возможное, чтобы спасти её жизнь. Теперь женщине предстоит пройти таргетную терапию в онкологическом центре.
Единственное, о чём остаётся сожалеть – что мама троих детей обратилась к врачам слишком поздно. Судя по объёму новообразования, оно появилось не в мае нынешнего года, а как минимум годом раньше.
Фото: Новосибирская областная клиническая больница
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