Новосибирский центр крови одержал победу во всероссийском конкурсе «Семейный код донора»

Наш центр крови признали лучшим в номинации «Регион как одна команда».
Новосибирский клинический центр крови (НКЦК) стал победителем Всероссийской акции-конкурса с международным участием «Семейный код донора» в номинации «Регион как одна команда» и вошел в число лидеров конкурса, который провел Национальный фонд развития здравоохранения.
Проект «Семейный код донора» направлен на привлечение в донорство крови и костного мозга интернет-аудитории, продвижение донорства как семейной традиции. В нашем регионе акцию поддержали региональные министерство здравоохранения и министерство культуры, а также новосибирские общественные организации и городские паблики. Карточки с историями о донорских династиях распространяли в группах ВКонтакте медицинских организаций.
В шорт-лист Всероссийского конкурса вошли 92 участника из 51 региона России, а также Казахстана и Республики Беларусь. На победу претендовали Службы крови, некоммерческие и волонтерские организации, инициативные группы, организации, развивающие корпоративное донорство, семейные династии и, конечно, доноры. Всего на конкурс, открытый в рамках Всероссийской акции «Семейный код донора», поступило 258 заявок. Торжественная церемония победителей награждения прошла в Москве, в Государственном академическом Центральном театре кукол имени С.В. Образцова.
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