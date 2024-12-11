Новосибирский центр крови одержал победу во всероссийском конкурсе «Семейный код донора»

Новосибирский клинический центр крови (НКЦК) стал победителем Всероссийской акции-конкурса с международным участием «Семейный код донора» в номинации «Регион как одна команда» и вошел в число лидеров конкурса, который провел Национальный фонд развития здравоохранения.

Проект «Семейный код донора» направлен на привлечение в донорство крови и костного мозга интернет-аудитории, продвижение донорства как семейной традиции. В нашем регионе акцию поддержали региональные министерство здравоохранения и министерство культуры, а также новосибирские общественные организации и городские паблики. Карточки с историями о донорских династиях распространяли в группах ВКонтакте медицинских организаций.