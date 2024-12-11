18+
  • Здоровье
  • Здравоохранение
  • News
Здравоохранение

Поделиться:

Новосибирский центр крови одержал победу во всероссийском конкурсе «Семейный код донора»

Наш центр крови признали лучшим в номинации «Регион как одна команда».

zdrav.nso.ru

Новосибирский клинический центр крови (НКЦК) стал победителем Всероссийской акции-конкурса с международным участием «Семейный код донора» в номинации «Регион как одна команда» и вошел в число лидеров конкурса, который провел Национальный фонд развития здравоохранения.

Проект «Семейный код донора» направлен на привлечение в донорство крови и костного мозга интернет-аудитории, продвижение донорства как семейной традиции. В нашем регионе акцию поддержали региональные министерство здравоохранения и министерство культуры, а также новосибирские общественные организации и городские паблики. Карточки с историями о донорских династиях распространяли в группах ВКонтакте медицинских организаций.

zdrav.nso.ru
zdrav.nso.ru
zdrav.nso.ru

В шорт-лист Всероссийского конкурса вошли 92 участника из 51 региона России, а также Казахстана и Республики Беларусь. На победу претендовали Службы крови, некоммерческие и волонтерские организации, инициативные группы, организации, развивающие корпоративное донорство, семейные династии и, конечно, доноры. Всего на конкурс, открытый в рамках Всероссийской акции «Семейный код донора», поступило 258 заявок. Торжественная церемония победителей награждения прошла в Москве, в Государственном академическом Центральном театре кукол имени С.В. Образцова.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: