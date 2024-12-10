В Новосибирской области достроили четырехэтажную поликлинику площадью более восьми тысяч «квадратов»

Для жителей Оби новая поликлиника – крайне нужный объект. Сегодня это территория опережающего развития, здесь строятся новые многоэтажные жилые комплексы. Это стало возможным благодаря тому, что Правительство Новосибирской области последние годы активно занимается созданием социальной инфраструктуры на территории Оби. В 2018 году в городе построена новая школа на 825 учащихся, в 2020 году введены в эксплуатацию два детских сада – «Тополек» и «Солнышко», которые посещают более 400 ребятишек. Согласно утвержденному генеральному плану Оби, до 2028 года планируется строительство детской школы искусств. Это стало мощным стимулом для жилищного строительства.



По словам главного врача больницы Александра Лацких, поликлиника станет новым корпусом ОЦГБ. Сюда будут переведены стоматологическое отделение, терапевты-участковые, центр профилактики, рентген-кабинет, компьютерная томография. Предусмотрена работа узких специалистов. В здании будет оборудовано взрослое и детское отделения с разными входными группами, дневные стационары для детей и взрослых на 20 коек каждый.