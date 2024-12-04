До конца этого года Новосибирской области направят 119 миллионов рублей на борьбу с сахарным диабетом

Правительство России в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» выделило регионам дополнительное финансирование на развитие инфраструктуры эндокринологической службы, обеспечение пациентов с диабетом высокотехнологичными приборами и повышение доступности диагностики в сельской местности.

«Субсидия в 118,9 млн рублей позволит Новосибирской области завершить процесс организации эндокринных центров и школ здоровья, дооснастить и переоснастить оборудованием для диагностики сахарного диабета медицинские организации в сельской местности, а также обеспечить беременных женщин, больных сахарным диабетом, системами непрерывного мониторинга глюкозы», – рассказал и.о. министра здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий.



Федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом» стартовал в 2023 году. Благодаря проекту системами непрерывного мониторинга глюкозы уже обеспечены дети с сахарным диабетом 1 типа. В Новосибирской области — около 1 200 таких пациентов.



Уже закуплены 26 анализаторов гликированного гемоглобина, которые позволяют исследовать содержание глюкозы в крови за предшествующие 3 месяца. До конца 2024 еще 7 таких анализаторов поступят в Баганскую, Колыванскую, Кочковскую, Куйбышевскую, Усть-Таркскую, Чистоозерную, Северную районные больницы.



Для профилактики осложнений сахарного диабета у детей и взрослых в Новосибирской области созданы 32 амбулаторные и 2 стационарные школы для пациентов с этим заболеванием. Их количество эндокринологи планируют увеличить в регионе до 45 (42 — для взрослых пациентов с сахарным диабетом и 3 детских школы).