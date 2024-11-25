В Новосибирской области хотят объединить диспетчерские скорой помощи всех районов

У нашего региона уже есть позитивный опыт слияния диспетчерских.
Опыт функционального слияния нескольких диспетчерских Новосибирска и расположенных рядом с ним районов оказался удачным – дозвониться по номеру «103» стало проще. Его планируют тиражировать и объединить диспетчерские всех районов.
Единый диспетчерский центр скорой медицинской помощи с апреля этого года обслуживает вызовы не только Новосибирска, как это было раньше, но и четырех районов области – Новосибирского, Мошковского, Колыванского и Коченевского.
«Мы знаем, что на экстренный вызов машина должна приехать в течение 20 минут, не больше. Благодаря тому, что мы объединили диспетчерские, у нас время доезда в экстренной форме сократилось. В течение ближайших трех лет мы планируем создать межрайонные центры на территории Новосибирской области, чтобы они точно так же работали. Третий этап объединит диспетчерские службы скорой медицинской помощи всей Новосибирской области», – сообщила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина.
Оперативный отдел Станции скорой медицинской помощи (ССМП, Новосибирск) и диспетчерские отделений шести больниц стали работать в едином контуре 103, пояснил главный врач ССМП Александр Балабушевич: «Таким образом количество диспетчеров, которые принимают вызовы, увеличивается. Отсюда же идет управление бригадами, распределение вызовов. Работать стало удобнее, работать стали быстрее, возможностей больше. Ресурс станции увеличивается за счет дополнительных бригад, которые волею судьбы оказались в Новосибирске. Например, за вчерашние сутки это было 32 раза».
Александр Балабушевич рассказал, что бригады скорой помощи районов области довольно часто привозят пациентов в медицинские организации Новосибирска. И когда они освобождаются и едут к себе, к месту дислокации, может случиться так, что именно эта бригада окажется ближайшей к месту экстренного вызова. И на такой вызов поедет эта скорая.
«Мы в Новосибирск возим пациентов с инсультами, инфарктами, беременных. Если нам диспетчер передает экстренный вызов, мы его обслуживаем. Друг другу помогаем как сплоченный коллектив. С момента объединения нам стало проще работать, – поделился старший фельдшер скорой медицинской помощи Коченевской ЦРБ Александр Слюсарев. – И тем, кто вызывает скорую помощь, стало проще дозвониться. Раньше бывало, наш оператор занят, люди долго ждали, пока будет принят их вызов. А сейчас может принять вызов другой оператор. Также мы принимаем другие вызовы».
Раньше вызов жителя Коченевского района мог принять только оператор этой ЦРБ. Сейчас этот вызов, если линяя занята, уходит в Краснообск, Новосибирск, в город Обь, Кольцово, Колывань или Мошково. Принятый вызов сразу увидит оператор в Коченево. И отправит бригаду.
Заведующий отделением скорой медицинской помощи Новосибирской районной больницы № 2 (город Обь) Константин Косцов отметил, что с введением единой дежурной диспетчерской службы скорой помощи его бригады получили возможность консультаций старшего врача и психиатра ССМП в круглосуточном режиме.
«Выезжая в Новосибирск, мы берем экстренные вызовы, которые попадаются нам по пути. Недавно едем по Станционной, поступает вызов на инсульт, время доезда – 3 минуты. Едем к пациенту», – рассказал Константин Косцов.
Он подчеркнул, что единая служба может оперативно собрать и отправить бригады в случае чрезвычайной ситуации. Для этого не требуется множество созвонов, это все делается в оперативном отделе ССМП.
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