В Новосибирской области хотят объединить диспетчерские скорой помощи всех районов

Александр Балабушевич рассказал, что бригады скорой помощи районов области довольно часто привозят пациентов в медицинские организации Новосибирска. И когда они освобождаются и едут к себе, к месту дислокации, может случиться так, что именно эта бригада окажется ближайшей к месту экстренного вызова. И на такой вызов поедет эта скорая.

«Мы в Новосибирск возим пациентов с инсультами, инфарктами, беременных. Если нам диспетчер передает экстренный вызов, мы его обслуживаем. Друг другу помогаем как сплоченный коллектив. С момента объединения нам стало проще работать, – поделился старший фельдшер скорой медицинской помощи Коченевской ЦРБ Александр Слюсарев. – И тем, кто вызывает скорую помощь, стало проще дозвониться. Раньше бывало, наш оператор занят, люди долго ждали, пока будет принят их вызов. А сейчас может принять вызов другой оператор. Также мы принимаем другие вызовы».



Раньше вызов жителя Коченевского района мог принять только оператор этой ЦРБ. Сейчас этот вызов, если линяя занята, уходит в Краснообск, Новосибирск, в город Обь, Кольцово, Колывань или Мошково. Принятый вызов сразу увидит оператор в Коченево. И отправит бригаду.



Заведующий отделением скорой медицинской помощи Новосибирской районной больницы № 2 (город Обь) Константин Косцов отметил, что с введением единой дежурной диспетчерской службы скорой помощи его бригады получили возможность консультаций старшего врача и психиатра ССМП в круглосуточном режиме.

«Выезжая в Новосибирск, мы берем экстренные вызовы, которые попадаются нам по пути. Недавно едем по Станционной, поступает вызов на инсульт, время доезда – 3 минуты. Едем к пациенту», – рассказал Константин Косцов.



Он подчеркнул, что единая служба может оперативно собрать и отправить бригады в случае чрезвычайной ситуации. Для этого не требуется множество созвонов, это все делается в оперативном отделе ССМП.