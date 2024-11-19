В Новосибирской области завершилась прививочная кампания против гриппа

Как рассказали в министерстве здравоохранения Новосибирской области, прививочная кампания против гриппа на территории региона стартовала в этом году 18 августа. Сделать прививку можно было в любой поликлинике по месту жительства. За прошедшие три месяца вакцинированы более 1 миллиона взрослых и свыше 407 тысячи детей.



Напомним, что грипп протекает тяжелее прочих острых респираторных вирусных инфекций, вызывает больше осложнений и очень заразен. Единственным надежным средством профилактики гриппа является вакцинация.



Национальный календарь профилактических прививок относит к категориям, подлежащим обязательной вакцинации, детей, школьников, студентов, представителей определенных профессий, беременных женщин, взрослых старше 60 лет, граждан с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.



Детей вакцинируют против гриппа с шести месяцев, верхней возрастной границы для прививки нет.