18+
  • Здоровье
  • Здравоохранение
  • News
Здравоохранение

Поделиться:

В Новосибирской области завершилась прививочная кампания против гриппа

Сколько детей и взрослых вакцинировались в нашем регионе?

pixabay.com

Как рассказали в министерстве здравоохранения Новосибирской области, прививочная кампания против гриппа на территории региона стартовала в этом году 18 августа. Сделать прививку можно было в любой поликлинике по месту жительства. За прошедшие три месяца вакцинированы более 1 миллиона взрослых и свыше 407 тысячи детей.
 
Напомним, что грипп протекает тяжелее прочих острых респираторных вирусных инфекций, вызывает больше осложнений и очень заразен. Единственным надежным средством профилактики гриппа является вакцинация.
 
Национальный календарь профилактических прививок относит к категориям, подлежащим обязательной вакцинации, детей, школьников, студентов, представителей определенных профессий, беременных женщин, взрослых старше 60 лет, граждан с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.
 
Детей вакцинируют против гриппа с шести месяцев, верхней возрастной границы для прививки нет.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: