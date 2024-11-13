В Новосибирской области откроют эндокринологические центры по программе борьбы с сахарным диабетом

В Новосибирской области с 2023 действует программа по борьбе с сахарным диабетом. С целью профилактики его осложнений созданы 32 амбулаторные и 2 стационарные школы для пациентов. В этом году регион приобрел 26 анализаторов гликированного гемоглобина и теперь исследование доступно даже в отдаленных районах области.

О причинах этого заболевания, профилактике и лечении шла речь на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом.

Как пояснила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова, важной составляющей эффективного лечения заболевания является раннее его выявление, это позволяет достичь регулярная диспансеризация.

«У нас практически 950 тысяч жителей региона в этом году уже прошли диспансеризацию и профосмотры, и у 53 тысяч – это достаточно большое количество — впервые в жизни выявлено повышение глюкозы крови. То есть граждане ранее не знали, что они находятся в ситуации риска. На втором этапе диспансеризации, чтобы выявить или на момент осмотра исключить сахарный диабет, предполагается в рамках системы ОМС исследование уровня гликированного гемоглобина. У нас за 10 месяцев 2024 года более 19 тысяч человек на втором этапе диспансеризации прошли это исследование. Впервые выявлено 3 195 случаев сахарного диабета», – рассказала она.

Как пояснила Елена Аксенова, до старта программы по борьбе с сахарным диабетом в регионе было два эндокринологических центра – на базе облбольницы и в поликлинике №16. В настоящее время в профильном отделении Горбольницы № 1 уже работает кабинет диабетической стопы. После открытия кабинета ретинопатии отделение станет еще одним межрайонным эндокринологическим центром. Кабинет диабетической ретинопатии появится также на базе поликлиники № 22, а кабинет диабетической стопы — в Горбольнице № 2. В 2025 году планируется открытие межрайонных эндокринологических центров в Карасуке и Куйбышеве. Кроме того, в следующем году проект по борьбе с сахарным диабетом станет частью нового нацпроекта.