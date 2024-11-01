Новосибирской области направят дополнительное финансирование на расширенный неонатальный скрининг

Первый заместитель председателя Государственной думы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков сообщил о решении Комиссии Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде, касающемся Новосибирской области.

«Принято решение о выделении дополнительных 17,3 млн рублей на программу расширенного неонатального скрининга. Ранние исследования помогают выявлять тяжёлые болезни на начальной стадии и быстрее оказывать детям необходимую помощь. Таким образом в 2024 году на эту программу будет направлено 64,6 млн рублей на скрининг 25539 детей», – отметил он.

Напомним, что в начале прошлого года в Новосибирской области стартовала региональная программа по обследованию новорожденных на 36 наследственных заболеваний – расширенный неонатальный скрининг. Развитие неонатальной помощи – одна из задач нацпроекта «Здравоохранение».