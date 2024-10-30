Команда Новосибирского НИИТО представила новаторские методы лечения заболеваний суставов и позвоночника

В числе актуальных направлений научно-исследовательской деятельности медицинского центра – детская ортопедия, патологии позвоночника, компьютерные и биотехнологии в реконструктивной хирургии.
Инновационные методы лечения заболеваний позвоночника и суставов представили новосибирские ученые. С разработками коллектива Новосибирского НИИТО имени Цивьяна ознакомилась заместитель губернатора Ирина Мануйлова.
«Институт занимается активным внедрением своих разработок в практическую медицину. Ряд способов лечения, направленных на коррекцию деформаций позвоночника, в том числе, при болезни Бехтерева, внедрение новых способов хирургического лечения артроза, проведения операций пациентам с дефектами черепа. Проекты имеют серьезную научную базу. Медицинский коллектив взаимодействует с коллегами из научных организаций СО РАН, резидентами Академпарка, вузами в рамках программы «Приоритет – 2030», а также активно пользуется мерами поддержки от Фонда содействия инновациям. Для нас очень важно, чтобы благодаря кооперации ресурсов наших научных институтов, образовательных организаций при поддержке государства, мы могли на базе таких крупных центров внедрять в регионе самые современные методики лечения социально значимых заболеваний, а затем масштабировать их на всю страну», – отметила Ирина Мануйлова.
В числе актуальных направлений научно-исследовательской деятельности федерального медицинского центра – детская ортопедия, патологии позвоночника, аддитивные компьютерные и биотехнологии в реконструктивной хирургии черепа и суставов, малоинвазивная, эндоскопическая хирургия суставов и фундаментальные исследования генетических аспектов развития деформаций позвоночника и ортопедических патологий.
Ведется работа в области нейроонкологии – например, работа по диагностике глиом головного мозга с рядом институтов СО РАН. С Институтом химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН ведется работа по профилактике глубокой инфекции после имплантации, а также работа с бактериофагами для подавления устойчивых бактериальных осложнений после операций.
Также были представлены разработанные в НИИТО методы хирургического лечения пациентов с дегенеративными изменения позвоночника и новые подходы к лечению коленного, тазобедренного и плечевого суставов с помощью эндоскопической хирургии, продемонстрированы возможности современного оборудования для исследований в области травматологии-ортопедии и нейрохирургии, эндоскопической хирургии крупных суставов. Кроме того, ведутся разработки в области замещения утраченных костных тканей. Это искусственные кости из керамики или металла, созданные в лаборатории и тканеинженерные конструкции для стимуляции регенерации кости. Они содержат матрицу в виде природного минерала и собственных «живых» клеток и факторов роста самого пациента.
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