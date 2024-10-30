Команда Новосибирского НИИТО представила новаторские методы лечения заболеваний суставов и позвоночника

В числе актуальных направлений научно-исследовательской деятельности федерального медицинского центра – детская ортопедия, патологии позвоночника, аддитивные компьютерные и биотехнологии в реконструктивной хирургии черепа и суставов, малоинвазивная, эндоскопическая хирургия суставов и фундаментальные исследования генетических аспектов развития деформаций позвоночника и ортопедических патологий.

Ведется работа в области нейроонкологии – например, работа по диагностике глиом головного мозга с рядом институтов СО РАН. С Институтом химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН ведется работа по профилактике глубокой инфекции после имплантации, а также работа с бактериофагами для подавления устойчивых бактериальных осложнений после операций.

Также были представлены разработанные в НИИТО методы хирургического лечения пациентов с дегенеративными изменения позвоночника и новые подходы к лечению коленного, тазобедренного и плечевого суставов с помощью эндоскопической хирургии, продемонстрированы возможности современного оборудования для исследований в области травматологии-ортопедии и нейрохирургии, эндоскопической хирургии крупных суставов. Кроме того, ведутся разработки в области замещения утраченных костных тканей. Это искусственные кости из керамики или металла, созданные в лаборатории и тканеинженерные конструкции для стимуляции регенерации кости. Они содержат матрицу в виде природного минерала и собственных «живых» клеток и факторов роста самого пациента.