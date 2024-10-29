Медицинские чаты Новосибирской области попали в топ-10 «ЗдравКонтроля»

В регионе активно работают медицинские телеграмм-чаты, где на вопросы пациентов отвечают специалисты медорганизаций. Новосибирская область вошла в десятку лучших проекта «ЗдравКонтроль». Наш регион присоединился к проекту в прошлом году. На данный момент в мессенджере Телеграм созданы десять медицинских чатов: восемь — с разбивкой по районам Новосибирска, один для жителей Бердска и один —для всех остальных городов и районов области. Сегодня в медчаты вступили почти 17 тысяч жителей региона.

Проект «ЗдравКонтроль» позволяет оперативно решать проблемы качества и доступности медицинской помощи. В таком чате любой может напрямую обратиться в свою поликлинику или больницу и получить ответ от ее представителя в течение двух часов. Специалисты готовы помочь, если возникли сложности с записью к врачу, с вызовом врача на дом, получением льготных лекарств. В чат можно сообщить о навязывании платных услуг, о нарушении сроков направления на консультации и обследования.