В Новосибирской области откроют еще один региональный сосудистый центр

О планах по дальнейшему развитию в Новосибирской области системы оказания медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми катастрофами рассказал на пресс-конференции в ТАСС главный внештатный специалист по организации работы сосудистых центров министерства здравоохранения региона Владимир Барбарич.

Владимир Барбарич напомнил, что до старта нацпроекта «Здравоохранение» в Новосибирской области было всего два региональных сосудистых центра (РСЦ). Благодаря нацпроекту их стало девять, также в регионе действуют девять первичных сосудистых отделений (ПСО), что позволяет госпитализировать на специализированные койки всех транспортабельных пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения. Это – 95% больных с инсультами.

«Развитие сети заключается не только в открытии новых [РСЦ И ПСО], но и в дооснащении и переоснащении действующих. В прошлом году, в 2023, в программу переоснащения включили 8 сосудистых центров, было потрачено 600 млн руб. В 2024 году переоснащаются 6 сосудистых центров. И это не только [новые] функциональные кровати и мониторы пациента, а, как говорится, и тяжёлое оборудование: компьютерные томографы, ангиографы, современные ультразвуковые аппараты, средства для осуществления ранней так называемой реабилитации при остром нарушении мозгового кровообращения», — подчеркнул главный специалист по работе сосудистых центров.

В ближайшее время для того, чтобы помощь пациентам с инсультами стала ещё более доступной и качественной, региональный сосудистый центр планируют открыть в Куйбышеве. «Это чрезвычайно актуально, потому что Куйбышев является практически центром Новосибирской области. [Сегодня] время доезда из западных районов [области], северо-западных и центральных районов до региональных сосудистых центров города Новосибирска достаточно долгое, плечо чрезвычайно большое. Организация регионального сосудистого центра в Куйбышеве позволит плечо доставки этих наших пациентов сократить», — отметиил Владимир Барбарич.

Сегодня на базе Куйбышевской ЦРБ работает ПСО. Чтобы реорганизовать его в РСЦ, необходимо дооснастить отделение ангиографом, который позволит применять в лечении ишемических инсультов высокотехнологичные рентгенэндоваскулярные методы — тромбоэкстракцию и тромбоаспирацию. В 2024 году первый в регионе сельский региональный сосудистый центр открыли в Карасуке.

Благодаря созданной в регионе системе РСЦ И ПСО больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения снизилась с 26,8% в 2019 году до 18,0% - в 2023.