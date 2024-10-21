В новосибирском правительстве обсудили новый нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»

Благодаря проводимой минздравом региона работе по расширению масштабов диспансеризации новосибирцев увеличилось число случаев выявляемых на ранних стадиях заболеваний. Об этом губернатору Андрею Травникову в ходе оперативного совещания в правительстве региона доложила и. о. министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова.

На начало октября первый этап диспансеризации и профилактический медицинский осмотр в регионе завершили 837 674 человека, что составляет 66,1% от общего плана. В ходе первичного медицинского осмотра впервые выявлены 51 063 случая заболеваний, среди которых доминируют болезни системы кровообращения. Наиболее часто выявляется артериальная гипертензия (74% случаев от всех выявленных болезней системы кровообращения), цереброваскулярные болезни (9,8% случаев) и ишемическая болезнь сердца (5,6% случаев). Среди случаев сахарного диабета 97,2% – инсулиннезависимый тип. В ходе профилактических мероприятий впервые выявлено 857 случаев злокачественных новообразований и 3 677 случаев подозрения на злокачественные новообразования.

Министерством здравоохранения региона проводится обновление материально-технической базы. На территории Новосибирской области построено 17 новых крупных объектов здравоохранения – 6 поликлиник и 11 врачебных амбулаторий. Введено в эксплуатацию 52 тысячи единиц оборудования, в том числе 32 тысячи – в первичном звене; приобретено 42 передвижных мобильных комплекса и 140 автомобилей для доставки пациентов.

Для улучшения доступности оказания первичной медицинско-санитарной помощи реализуется услуга записи к врачу через распределительный региональный единый кол-центр по номеру 122 и запись через портал «Госуслуги». Увеличено количество телемедицинских консультаций. Увеличилась доля ФАП и ФП, оформляющих электронные документы и электронные рецепты.

В рамках реализации федерального проекта «ЗдравКонтроль» Фондом президентских грантов организована работа десяти медицинских чатов, к ним подключено более 16 тысяч жителей Новосибирской области. Работу этого проекта курирует Общественная палата Российской Федерации. Восемь медчатов работают в Новосибирске, один в Бердске и один ориентирован на сельские районы. По оценке ОП РФ, Новосибирская область входит в десятку лучших регионов по работе медицинских чатов.

Идёт подготовка к реализации новых проектов, одним из которых является «Продолжительная и активная жизнь». Перед минздравом региона поставлены задачи по дальнейшему развитию диспансерного наблюдения на рабочем месте, развитию корпоративных программ на рабочем месте, выстраиванию «бесшовной» маршрутизации от стационара до амбулаторного этапа, проведению мониторинга по динамике показателя удовлетворённости по данным системы ОМС и других источников, усовершенствованию информационных процессов и технологий в системе здравоохранения.