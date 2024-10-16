В Новосибирской области стартовал крупнейший для Сибири форум здравоохранения

Строительство объектов здравоохранения и модернизация медицинского оборудования в регионе продолжатся в рамках новых нацпроектов. На пленарном заседании форума «Здравоохранение Сибири» эксперты обсудили национальные цели развития Российской Федерации в сфере здравоохранения до 2030 года и первоочередные задачи сибирских регионов для их достижения.

15 октября в регионе начала работу крупнейшая в Сибири медицинская выставка-форум. Деловую программу открыло пленарное заседание с участием замминистра здравоохранения РФ Виктора Фисенко, вице-губернатора Новосибирской области Константина Хальзова и руководителей министерств здравоохранения пяти сибирских регионов.



Виктор Фисенко рассказал о концепции нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», который является приемником нацпроекта «Здравоохранение» и стартует в России в 2025 году. Одна из его основных целей – увеличение продолжительности жизни к 2030 году до 78 лет.



В структуре нового нацпроекта сохраняются пять мероприятий нацпроекта «Здравоохранение» – модернизация первичного звена, борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими заболеваниями, медицинские кадры и цифровизация. Три проекта интегрированы из социально-экономических инициатив и других проектов – это борьба с сахарным диабетом, медицинская реабилитация и борьба с гепатитом С. И появятся три абсолютно новых проекта – развитие федеральных медицинских центров, общественное здоровье и совершенствование оказания экстренной медицинской помощи.



В рамках еще одного нацпроекта «Семья» продолжится модернизация женских консультаций, оснащение перинатальных центров и детских больниц.