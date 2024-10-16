В Новосибирской области стартовал крупнейший для Сибири форум здравоохранения

На пленарном заседании замминистра здравоохранения России Виктор Фисенко рассказал о концепции нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Строительство объектов здравоохранения и модернизация медицинского оборудования в регионе продолжатся в рамках новых нацпроектов. На пленарном заседании форума «Здравоохранение Сибири» эксперты обсудили национальные цели развития Российской Федерации в сфере здравоохранения до 2030 года и первоочередные задачи сибирских регионов для их достижения.
15 октября в регионе начала работу крупнейшая в Сибири медицинская выставка-форум. Деловую программу открыло пленарное заседание с участием замминистра здравоохранения РФ Виктора Фисенко, вице-губернатора Новосибирской области Константина Хальзова и руководителей министерств здравоохранения пяти сибирских регионов.
Виктор Фисенко рассказал о концепции нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», который является приемником нацпроекта «Здравоохранение» и стартует в России в 2025 году. Одна из его основных целей – увеличение продолжительности жизни к 2030 году до 78 лет.
В структуре нового нацпроекта сохраняются пять мероприятий нацпроекта «Здравоохранение» – модернизация первичного звена, борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими заболеваниями, медицинские кадры и цифровизация. Три проекта интегрированы из социально-экономических инициатив и других проектов – это борьба с сахарным диабетом, медицинская реабилитация и борьба с гепатитом С. И появятся три абсолютно новых проекта – развитие федеральных медицинских центров, общественное здоровье и совершенствование оказания экстренной медицинской помощи.
В рамках еще одного нацпроекта «Семья» продолжится модернизация женских консультаций, оснащение перинатальных центров и детских больниц.
Константин Хальзов отметил, что выставочная составляющая форума «Здравоохранение Сибири-2024» показывает, что работа в этом направлении уже ведется: «Как говорят организаторы, плюс 30% по насыщенности выставки по сравнению с прошлым годом («Здравоохранение Сибири-2023»). И это, в основном, отечественное оборудование очень высокого качества, которое полностью соответствует всем мировым стандартам. Хочу сказать, что данная площадка позволяет, не выезжая за пределы Новосибирска увидеть практически все наработки в области медицинской техники, которые сегодня есть в РФ».
И.о. министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова отметила, что регион в настоящее время по каждому из направлений нового национального проекта ведет кропотливую работу с учетом того, что уже сделано в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Благодаря модернизации первичного звена за 4 года построено 17 крупных объектов здравоохранения – врачебных амбулаторий и поликлиник. Для оснащения новых медучреждений уже закуплено более 20 тысяч единиц медицинского оборудования. В 2024 году будет завершено строительство или полная реконструкция еще 6 поликлиник. В рамках нового нацпроекта планируется построить еще 7 крупных объектов.
Куплено 140 санитарных автомобилей для доставки пациентов в медицинские организации и медицинских работников до места жительства пациентов.
Запланировано приобретение еще 339 автомобилей. Благодаря нацпроекту в регионе появились вертолеты санитарной авиации. Эта работа продолжится в рамках нового федерального проекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи».
В рамках проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями количество региональных сосудистых центров увеличилось с 2 в 2019 году до 9 в 2024. Приобретено более 1,5 тысяч единиц медицинского оборудования.
По проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» в Новосибирской области открыты 16 центров амбулаторной онкологической помощи. В рамках нового нацпроекта планируется открытие еще 2 новых ЦАОПов и дооснащение онкологической службы современным высокотехнологичным медицинским оборудованием с применением радиологических методов диагностики и терапии.
Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru
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