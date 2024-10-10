Робот Николай расширил «географию присутствия»: теперь он записывает новосибирцев к врачу в соцсети

Робот Николай ежедневно помогает тысячам жителей Новосибирской области. За истекший период года цифровой помощник обработал более миллиона звонков. Теперь он научился взаимодействовать с новосибирцами через мессенджер ВКонтакте. Создание новых электронных форматов и процесс перехода на них соответствуют реализации национальной цели «Цифровая трансформация».

Сервис предназначен для повышения качества оказания и доступности медицинских услуг и позволяет в круглосуточном режиме получить необходимую информацию за 1-2 минуты, минуя ожидание ответа оператора на линии 122. С помощью медицинского чат-бота в соцсети можно записаться на прием к врачу, уточнить или отменить запись, вызвать врача на дом, а также можно получить консультацию о том, как прикрепиться к поликлинике и оформить полис ОМС, как открыть больничный и обратиться за льготными лекарствами, как получить справку, направление к врачу и результаты анализов, пройти медицинскую комиссию, получить помощь при острой зубной боли.

«В официальных госпабликах Новосибирской области 2,6 миллиона подписчиков. Социальные сети сегодня не только средство общения с близкими и источник развлекательного контента, но и удобный канал взаимодействия с госорганами. Мы переходим на те площадки, которые наиболее удобны жителям региона для коммуникации и оперативного информирования», – отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

В августе внедрен новый сервис проактивного уведомления граждан во ВКонтакте о предстоящей записи на прием к врачу с возможностью подтверждения, переноса или отмены записи. За 1,5 месяца работы направлено более 45 тысяч уведомлений. Такой интерактивный сервис позволил снизить нагрузку операторов единой регистратуры и высвободить в сетке расписания врачей более 1,5 тысяч слотов времени за счет переноса или отмены записи.