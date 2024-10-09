Где новосибирцы смогут провериться на ВИЧ и гепатит в октябре?

Публикуем график работы бесплатного тест-мобиля.
В Новосибирске проводится бесплатное тестирование всех желающих на базе мобильной лечебно-профилактической клиники Здесь используются экспресс-тесты на ВИЧ-инфекцию и гепатит C. Результат готовится в течение 15 минут.
В октябре тест-мобиль будет работать по следующим адресам:
- 11 октября: ТЦ «Золотая Нива» (станция метро «Золотая Нива»);
- 14 октября: ул. Дуси Ковальчук, 179/2 (площадь Калинина);
- 16 октября: ул. Ильича, 6;
- 18 октября: Театральный сквер;
- 28 октября: привокзальная площадь вокзала «Экспресс-пригород»;
- 30 октября: площадь им. Карла Маркса, 5 (станция метро «Площадь Маркса»).
Время работы тест-мобиля – с 14.00 до 19.00.
Контактный телефон сотрудников отдела профилактики Центра СПИД ГБУЗ НСО «ГИКБ № 1»: 218-20-38.
Комментарии (0)