Где новосибирцы смогут провериться на ВИЧ и гепатит в октябре?

В Новосибирске проводится бесплатное тестирование всех желающих на базе мобильной лечебно-профилактической клиники Здесь используются экспресс-тесты на ВИЧ-инфекцию и гепатит C. Результат готовится в течение 15 минут.



В октябре тест-мобиль будет работать по следующим адресам:

11 октября: ТЦ «Золотая Нива» (станция метро «Золотая Нива»);

14 октября: ул. Дуси Ковальчук, 179/2 (площадь Калинина);

16 октября: ул. Ильича, 6;

18 октября: Театральный сквер;

28 октября: привокзальная площадь вокзала «Экспресс-пригород»;

30 октября: площадь им. Карла Маркса, 5 (станция метро «Площадь Маркса»).



Время работы тест-мобиля – с 14.00 до 19.00.



Контактный телефон сотрудников отдела профилактики Центра СПИД ГБУЗ НСО «ГИКБ № 1»: 218-20-38.