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Где новосибирцы смогут провериться на ВИЧ и гепатит в октябре?

Публикуем график работы бесплатного тест-мобиля.

pixabay.com

В Новосибирске проводится бесплатное тестирование всех желающих на базе мобильной лечебно-профилактической клиники Здесь используются экспресс-тесты на ВИЧ-инфекцию и гепатит C. Результат готовится в течение 15 минут.

В октябре тест-мобиль будет работать по следующим адресам:

  • 11 октября: ТЦ «Золотая Нива» (станция метро «Золотая Нива»);
  • 14 октября: ул. Дуси Ковальчук, 179/2 (площадь Калинина);
  • 16 октября: ул. Ильича, 6;
  • 18 октября: Театральный сквер;
  • 28 октября: привокзальная площадь вокзала «Экспресс-пригород»;
  • 30 октября: площадь им. Карла Маркса, 5 (станция метро «Площадь Маркса»).


 Время работы тест-мобиля – с 14.00 до 19.00.

 Контактный телефон сотрудников отдела профилактики Центра СПИД ГБУЗ НСО «ГИКБ № 1»: 218-20-38.

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