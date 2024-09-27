Новосибирцам рассказали, как искусственный интеллект помогает спасать жизни пациентов

О современных технологиях для безопасности пациентов в нашем регионе говорили на пресс-конференции в «Интерфаксе» заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина, заместитель руководителя Территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области Марина Захарова и заведующий Региональным акушерским дистанционным консультативным центром Алексей Кугушев.

Лада Шалыгина рассказала о технологиях, которые помогают улучшить качество и повысить скорость диагностики.

«В 2020 году, когда началась пандемия ковида, очень большое внимание стало уделяться телемедицинским консультациям. Это может быть консультация как «врач–врач», так и «врач-пациент». Телемедицина – это, в первую очередь, удобство. Областная больница у нас является якорной организацией по телемедицине для всех районов Новосибирской области по всем профилям. Это очень удобно для пациента и для врача, который лечит, особенно в удалённых районах Новосибирской области. Пациенту не нужно никуда ехать. Лечащий врач может проконсультироваться с более крупной медицинской организацией, провести консилиум, получить консультацию любого узкого специалиста.

В свою очередь, если уровень областной больницы недостаточен, то областная больница в любой момент может провести консультацию с федеральными медицинскими центрами по любому профилю. То есть пациент может находиться где-то в глубинке и получить в течение суток консультацию высококвалифицированных специалистов в Москве, в Санкт-Петербурге», — рассказала Лада Шалыгина.

По такому же принципу организована работа и областных специализированных медцентров: кардиодиспансера, кожвендиспансера, онкодиспансера.

Телемедицинские консультации в режиме «врач-врач» используются в 45 профилях. В 2023 году в Новосибирской области проведено 18 218 плановых телемедицинских консультаций. По состоянию на сентябрь 2024 года количество таких консультаций составило 17 197.

Экстренные телемедицинские консультации проводят специалисты службы санавиации областной больницы. В 2023 году проведено 36 547 консультаций, за 6 месяцев 2024 года – 16 373.

О том, как в диагностике новосибирским медикам помогает искусственный интеллект, замминистра здравоохранения рассказала на примере пилотного проекта «УДАР», который обеспечивает непрерывное сопровождение и максимально быструю маршрутизацию пациента с подозрением на инсульт от момента вызова скорой помощи до проведения лечения.

В пилоте участвовал региональный сосудистый центр ЦКБ и медорганизации ближайших территорий области – Черепанова, Маслянина, Сузуна, Искитима, Бердска.

При подозрении на острое нарушение мозгового кровообращения фельдшер скорой помощи, чтобы понять, как дальше действовать, заполняет в специальном приложении на смартфоне анкету. Ответы автоматически передаются в РСЦ, где их обрабатывает ИИ и затем оценивает врач-невролог, который решает, действительно ли это инсульт, ишемический или же геморрагический, какое лечение требуется и, соответственно, куда нужно направить пациента.