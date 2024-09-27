Новосибирцам рассказали, как искусственный интеллект помогает спасать жизни пациентов

Как ИИ-технологии стали органичной частью современной медицины?
О современных технологиях для безопасности пациентов в нашем регионе говорили на пресс-конференции в «Интерфаксе» заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина, заместитель руководителя Территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области Марина Захарова и заведующий Региональным акушерским дистанционным консультативным центром Алексей Кугушев.
Лада Шалыгина рассказала о технологиях, которые помогают улучшить качество и повысить скорость диагностики.
«В 2020 году, когда началась пандемия ковида, очень большое внимание стало уделяться телемедицинским консультациям. Это может быть консультация как «врач–врач», так и «врач-пациент». Телемедицина – это, в первую очередь, удобство. Областная больница у нас является якорной организацией по телемедицине для всех районов Новосибирской области по всем профилям. Это очень удобно для пациента и для врача, который лечит, особенно в удалённых районах Новосибирской области. Пациенту не нужно никуда ехать. Лечащий врач может проконсультироваться с более крупной медицинской организацией, провести консилиум, получить консультацию любого узкого специалиста.
В свою очередь, если уровень областной больницы недостаточен, то областная больница в любой момент может провести консультацию с федеральными медицинскими центрами по любому профилю. То есть пациент может находиться где-то в глубинке и получить в течение суток консультацию высококвалифицированных специалистов в Москве, в Санкт-Петербурге», — рассказала Лада Шалыгина.
По такому же принципу организована работа и областных специализированных медцентров: кардиодиспансера, кожвендиспансера, онкодиспансера.
Телемедицинские консультации в режиме «врач-врач» используются в 45 профилях. В 2023 году в Новосибирской области проведено 18 218 плановых телемедицинских консультаций. По состоянию на сентябрь 2024 года количество таких консультаций составило 17 197.
Экстренные телемедицинские консультации проводят специалисты службы санавиации областной больницы. В 2023 году проведено 36 547 консультаций, за 6 месяцев 2024 года – 16 373.
О том, как в диагностике новосибирским медикам помогает искусственный интеллект, замминистра здравоохранения рассказала на примере пилотного проекта «УДАР», который обеспечивает непрерывное сопровождение и максимально быструю маршрутизацию пациента с подозрением на инсульт от момента вызова скорой помощи до проведения лечения.
В пилоте участвовал региональный сосудистый центр ЦКБ и медорганизации ближайших территорий области – Черепанова, Маслянина, Сузуна, Искитима, Бердска.
При подозрении на острое нарушение мозгового кровообращения фельдшер скорой помощи, чтобы понять, как дальше действовать, заполняет в специальном приложении на смартфоне анкету. Ответы автоматически передаются в РСЦ, где их обрабатывает ИИ и затем оценивает врач-невролог, который решает, действительно ли это инсульт, ишемический или же геморрагический, какое лечение требуется и, соответственно, куда нужно направить пациента.
Затем искусственный интеллект, уже в стационаре, помогает врачам оценить результаты КТ. Такая система ускоряет диагностику и сокращает время от момента вызова скорой помощи до начала лечения – медикаментозного или оперативного.
«УДАР» начали применять в апреле 2023 года. Доля поступивших пациентов в «золотой час» — в первые 4,5 часа после инсульта — в региональном сосудистом центре ЦКБ в I квартале 2022 составляла 16%, в тот же период 2023 года — 34%, в I квартале 2024 года — 42%.
«Если в 2022 году 215 человек умерли [в результате инсульта] в этой зоне, которую мы взяли в пилотный проект, 150 человек умерло в 2023 году. Причем за 6 месяцев (октябрь 2022 - апрель 2023) это было 93 человека, а за такой же период 6 месяцев с октября 2023 по апрель 2024 — 61 человек. То есть 30% спасённых жизней. Если говорить в абсолютных цифрах, это 32 человека, 32 спасённые жизни благодаря вот этому проекту», — подчеркнула Лада Шалыгина.
Марина Захарова сделала акцент на качестве лекарственных препаратов и безопасности их применения. По ее мнению, ответственность за это несут и пациенты. Самолечение недопустимо. Бесконтрольное употребление медикаментов смазывает симптомы заболевания, усложняет диагностику, приводит к более длительному и тяжелому течению болезни. Более того, препараты, принимаемые без назначения, могут быть опасны.
«Только врач должен определять, какие медицинские препараты необходимы в каждом конкретном случае и, если это рецептурный препарат, выписывать рецепт. Это медицинский документ установленной формы, который содержит название лекарственного препарата, способ введения, кратность применения, — подчеркнула Марина Захарова. — Продажа рецептурных лекарственных препаратов без рецепта может навредить здоровью пациента».
В 2024 году Новосибирский Росздравнадзор передал в Роскомнадзор информацию о 17 сайтах, на которых была размещена информация о дистанционной продаже рецептурных лекарственных препаратов, а также сайтов с предложениями о розничной торговле незарегистрированными лекарственными средствами. На основании переданной информации заблокировано 12 сайтов.
Идентификация пациентов – один из важных аспектов безопасности – о современном подходе к этому вопросу в областной больнице рассказал Алексей Кугушев. За год в облбольницу обращается порядка 70 тысяч пациентов, среди которых могут быть однофамильцы, полные тёзки, пациенты с нарушением слуха и речи или пациенты без сознания. Во стационаре лежат и дети без сопровождения родителей. Для «узнавания» каждого пациента в областной больнице внедряют идентификационные браслеты. В областном перинатальном центре уже 100% пациентов носят такой с момента госпитализации или появления на свет до выписки.
При поступлении пациента в приемный покой регистратор заносит данные в информационную систему, и тут же распечатывает на термопринтере браслет – узкую полимерную полоску с именем и штрих-кодом. Врач или медсестра по этому штрих-коду получает быстрый доступ к истории болезни и амбулаторной карте. Перед консультацией¸ назначением лекарств, проведением медицинских манипуляций или оперативным лечением медик сверяет информацию в системе и на браслете, и только после этого пациент получает необходимое лечение. Тем самым исключается человеческий фактор – перепутать пациентов, неверно выдать лекарство или провести не ту манипуляцию просто невозможно.
Кроме того, если пациент выйдет из своего отделения и заблудится (в областной больнице порядка 12 корпусов) или потеряется, любой врач сможет узнать все необходимое о нем и оперативно оказать помощь.
«Очень важно, что с помощью этого браслета информационная система нам сразу показывает аллергии, которые есть у пациента, – говорит Алексей Кугушев. – Пациент может забыть, что у него есть аллергия на лекарства, пациент может быть не в сознании, и мы с помощью браслета не допустим ввода аллергена в организм».
Новорожденным детям браслет надевает врач в родильном отделении, сразу после взвешивания и осмотра. По словам специалистов, это успокаивает молодых мам, которые часто тревожатся о том, что детей могут перепутать.
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