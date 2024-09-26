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Здравоохранение

На финишную прямую вышло строительство новосибирской поликлиники с отделением восстановительного лечения

Уже в конце сентября один из крупнейших в регионе новых объектов здравоохранения подключат к отоплению.

pixabay.com

По словам первого заместителя министра строительства Новосибирской области Дмитрия Тимонова, поликлиника в Чулыме – масштабный объект 2024 года, площадь здания почти 5 тысяч кв.м., получать здесь медицинскую помощь смогут ежедневно 370 жителей района.

«Сегодня работы на объекте находятся в финальной стадии – завершается внутренняя отделка помещений, устанавливается сантехника, монтируются системы кондиционирования, на финишной прямой благоустройство прилегающей территории. В конце сентября объект будет подключен к теплоснабжению, для этого проведены все подготовительные работы. Поликлинику строит надежный подрядчик «Бердский строительный трест», и у нас нет сомнений, что до конца года она будет достроена», – резюмировал Дмитрий Тимонов. 

Современная поликлиника значительно повысит качество обслуживания пациентов, здесь появится кабинет инфекциониста с отдельным входом, отделение восстановительного лечения и физиотерапии.  

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