На финишную прямую вышло строительство новосибирской поликлиники с отделением восстановительного лечения

По словам первого заместителя министра строительства Новосибирской области Дмитрия Тимонова, поликлиника в Чулыме – масштабный объект 2024 года, площадь здания почти 5 тысяч кв.м., получать здесь медицинскую помощь смогут ежедневно 370 жителей района.

«Сегодня работы на объекте находятся в финальной стадии – завершается внутренняя отделка помещений, устанавливается сантехника, монтируются системы кондиционирования, на финишной прямой благоустройство прилегающей территории. В конце сентября объект будет подключен к теплоснабжению, для этого проведены все подготовительные работы. Поликлинику строит надежный подрядчик «Бердский строительный трест», и у нас нет сомнений, что до конца года она будет достроена», – резюмировал Дмитрий Тимонов.

Современная поликлиника значительно повысит качество обслуживания пациентов, здесь появится кабинет инфекциониста с отдельным входом, отделение восстановительного лечения и физиотерапии.