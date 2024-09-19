Что такое «центры здоровья» и как новосибирцам получить в них помощь?

Ответили директор Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Марина Фомичева и заведующая центром здоровья поликлиники №20 Анна Евсеенко.
«Центры здоровья, которые были открыты в 2010 году, – уникальные структуры, которые появились впервые в системе здравоохранения и были рассчитаны именно на здоровых людей, – рассказала Марина Фомичева. – Здесь не ставят диагнозы, не определяют болезни, но выявляют факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний. Сюда может прийти любой человек без каких-либо жалоб, пройти обследование и, в зависимости от того, какие будут результаты, получить рекомендации. Кроме того, сотрудники центров здоровья выезжают на предприятия для составления корпоративных программ, помогают организациям с методической работой и ведут информационно-просветительскую деятельность».
Всего в Новосибирской области работает 14 центров здоровья при медучреждениях города и области. 9 учреждений принимает взрослое население, а 5 – работает с детьми. За 8 месяцев 2024 года все центры здоровья посетило 48 тысяч пациентов, из них более 34 тысяч взрослых, и около 13 тысяч граждан младше 18 лет. Примерно 60% пациентов, по словам сотрудников центра, приходят самостоятельно, остальные попадают на осмотр по направлению врача или работодателя.
Марина Фомичева объясняет такую популярность центров здоровья удобством для пациентов: «В течение 40 минут можно пройти обследование основных функций организма и получить необходимые рекомендации. Если, например, у человека повышенный уровень глюкозы или холестерина, и ему необходимо дополнительное обследование, он направляется в поликлинику и уже дальше проходит обследование. Здесь определяется уровень психофизиологического состояния здоровья: тоже дают советы, направляют к психологу на консультацию. Здесь проводится консультирование пациента по отказу от курения. Ну и много других интересных и полезных моментов.
Записаться в центр здоровья можно по телефону 122, через сервис «Госуслуги» или просто позвонив в выбранный центр. Системы прикрепления, как в поликлиниках, у центров здоровья нет.
Анна Евсеенко, заведующая центром здоровья поликлиники №20, объясняет: «К нам может обратиться любой гражданин, достигший 18 лет, при наличии у него полиса обязательного медицинского страхования, независимо от места проживания и прикрепления к поликлинике. Самому молодому нашему пациенту было 18 лет, самому старому – 93 года. Наш центр работает уже 15 лет, и многие пациенты ходят к нам регулярно, каждый год».
В течение часа пациент проходит комплексное обследование: сдает кровь на сахар и холестерин, с помощью приборов определяет процент жировой ткани и мышечный состав тела. Врач выполняет спирометрию, определяет функциональные резервы лёгких и на кардиовизоре проверяет работу сердца. Кроме того, у окулиста можно проверить остроту зрения и внутриглазное давление, а стоматолог-гигиенист осматривает зубы и даёт рекомендации по уходу за полостью рта. После комплексного обследования пациент идёт к терапевту, и по выявленным факторам риска для него составляется индивидуальная программа по коррекции питания, увеличению двигательной активности и т.д.
Оборудование в центрах здоровья отличается от установленного в поликлиниках. Например, кардиовизор сам составляет портрет сердца и функциональную картину, выявляет ишемические изменения и описывает сердце. Чтобы работать с прибором, не нужен отдельный врач, аппарат сам выдаст заключение сразу после окончания процедуры. По словам заведующей, бывает так, что человек уверен, что у него с сердцем точно всё хорошо, но аппарат выявляет патологии. В этом случае пациенты направляются к кардиологу на углублённое обследование.
«Наша основная функция, конечно, это выявление факторов риска и их коррекция, – подчеркивает Анна Евсеенко. – Основная проблема пациентов, с которой мы все боремся, – курение. Россия занимает первое место по числу курильщиков. У нас есть специальная аппаратура для определения угарного газа в выдыхаемом воздухе, есть спирометр, который определяет функцию лёгких. Ну, и опять же, сахар и холестерин, которые у курильщиков часто повышены. Пациентов консультирует терапевт, и часто направляет в школы отказа от курения, которые тоже проводятся при нашем центре здоровья».
Помимо разработанного специально для центров здоровья обследования, пациенты могут пройти обычную диспансеризацию.
«Я бы советовала пациентам пройти и диспансеризацию, и комплекс в центре здоровья. Это будут дополнительные исследования, тем более это можно пройти в одном месте, – говорит Марина Фомичева. – Выявлять факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических, сахарного диабета нужно в любом возрасте, и в любом возрасте проводить коррекцию. Поэтому я всегда призываю любого нашего жителя начать заботиться о своём здоровье с такого простого мероприятия, как контроль за своим здоровьем. Придите в центр здоровья или пройдите диспансеризацию, и вы получите картину состояния своего здоровья и тех факторов риска, которые у вас есть. Любому пациенту в центре здоровья окажут необходимое внимание и проведут обследование».
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства министерства здравоохранения Новосибирской области zdrav.nso.ru
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