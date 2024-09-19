Что такое «центры здоровья» и как новосибирцам получить в них помощь?

«Центры здоровья, которые были открыты в 2010 году, – уникальные структуры, которые появились впервые в системе здравоохранения и были рассчитаны именно на здоровых людей, – рассказала Марина Фомичева. – Здесь не ставят диагнозы, не определяют болезни, но выявляют факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний. Сюда может прийти любой человек без каких-либо жалоб, пройти обследование и, в зависимости от того, какие будут результаты, получить рекомендации. Кроме того, сотрудники центров здоровья выезжают на предприятия для составления корпоративных программ, помогают организациям с методической работой и ведут информационно-просветительскую деятельность».

Всего в Новосибирской области работает 14 центров здоровья при медучреждениях города и области. 9 учреждений принимает взрослое население, а 5 – работает с детьми. За 8 месяцев 2024 года все центры здоровья посетило 48 тысяч пациентов, из них более 34 тысяч взрослых, и около 13 тысяч граждан младше 18 лет. Примерно 60% пациентов, по словам сотрудников центра, приходят самостоятельно, остальные попадают на осмотр по направлению врача или работодателя.

Марина Фомичева объясняет такую популярность центров здоровья удобством для пациентов: «В течение 40 минут можно пройти обследование основных функций организма и получить необходимые рекомендации. Если, например, у человека повышенный уровень глюкозы или холестерина, и ему необходимо дополнительное обследование, он направляется в поликлинику и уже дальше проходит обследование. Здесь определяется уровень психофизиологического состояния здоровья: тоже дают советы, направляют к психологу на консультацию. Здесь проводится консультирование пациента по отказу от курения. Ну и много других интересных и полезных моментов.