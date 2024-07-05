Служба скорой помощи Новосибирска получила 35 спецавтомобилей

В настоящее время более 60% машин службы — не старше трех лет.
Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов вручил ключи от 35 спецавтомобилей службе скорой медицинской помощи Новосибирска. Автопарк службы скорой помощи Новосибирска пополнили 27 автомобилей класса «В» и 8 реанимобилей класса «С».
«Надеюсь, что программа, которую инициировал губернатор, сохранится. Мы в течение 3-х лет за счет бюджета региона заменяем парк автомобилей скорой помощи в Новосибирске на новые транспортные средства. Это, конечно, повышает доступность медицинской помощи и качество ее оказания, это комфорт для пациентов, медицинских работников и водителей», – подчеркнул министр.
Главный врач Станции скорой медицинской помощи Александр Балабушевич отметил, что Новосибирская область сегодня – один из регионов России с самым молодым автопарком скорой помощи. В Новосибирске более 60% автомобилей скорой – не старше трех лет. Новые спецмашины регулярно получают и районные больницы.
«Машины скорой помощи работают в очень серьезных условиях, они практически не останавливаются 24 часа в сутки 365 дней в году, поэтому износ наступает достаточно быстро, и для того, чтобы служба скорой помощи работала эффективно, необходимо постоянное обновление автомобильного парка», – объяснил Александр Балабушевич.
И машины, и их «начинка» – отечественного производства. Реанимобили, по словам главного врача ССМП, — настоящая палата реанимации на колесах. Оборудование, которым оснащены автомобили желтого цвета позволяет не просто поддерживать жизненные функции пациента во время транспортировки, но и лечить его по дороге. Аппарат ИВЛ с дополнительными режимами, замещающими дыхание, дефибриллятор с функцией внешнего кардиостимулятора, еще в реанимобиле есть противошоковый костюм для безопасной транспортировки тяжелых пациентов с множественными травмами – после ДТП, падения с высоты.
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