Служба скорой помощи Новосибирска получила 35 спецавтомобилей

И машины, и их «начинка» – отечественного производства. Реанимобили, по словам главного врача ССМП, — настоящая палата реанимации на колесах. Оборудование, которым оснащены автомобили желтого цвета позволяет не просто поддерживать жизненные функции пациента во время транспортировки, но и лечить его по дороге. Аппарат ИВЛ с дополнительными режимами, замещающими дыхание, дефибриллятор с функцией внешнего кардиостимулятора, еще в реанимобиле есть противошоковый костюм для безопасной транспортировки тяжелых пациентов с множественными травмами – после ДТП, падения с высоты.