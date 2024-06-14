Новосибирцам рассказали об особенностях диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья

Проверка репродуктивного здоровья проводится в два этапа. Самый первый шаг – подробное анкетирование. На этом этапе специалисты по мужскому и женскому здоровью увидят потенциальные риски.

На этой неделе в Новосибирской области стартовало новое направление диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина рассказала, что именно включает в себя расширенная диспансеризация мужчин и женщин в возрасте от 18 до 49 лет.

«Во время стандартной диспансеризации женщину смотрит акушерка и берет только один анализ. При диспансеризации репродуктивного возраста обязательно всех женщин осматривает врач акушер-гинеколог, проводит пальпацию молочных желез, берет мазки для микроскопического и цитологического исследования. У женщин от 18 до 29 лет сразу во время первого этапа диспансеризации [дополнительно] берутся анализы [ПЦР], направленные на выявление инфекций, передающихся половым путём. У мужчин первый этап кроме заполнения анкеты включает осмотр врачом урологом либо хирургом [который прошел специальную подготовку]. Осмотр на этом этапе – визуальный, то есть мужчинам по этому поводу волноваться не надо», – объяснила Татьяна Анохина.

На второй этап гинеколог и уролог направят только тех пациентов, у кого заподозрят патологию. Женщинам для уточнения диагноза проведут УЗИ органов малого таза и молочных желез, а тем, кто старше 30 лет – исследование мазков на инфекции. Для мужчин второй этап будет включать спермограмму (тест для оценки способности к зачатию и выявления урологических заболеваний), микроскопическое исследование микрофлоры, УЗИ предстательной железы и органов мошонки.

«Основная цель проведения диспансеризации репродуктивного возраста – это выявление заболеваний либо факторов риска [их развития], которые могут в будущем негативно повлиять на наступление беременности, на её течение и на рождение здорового доношенного ребёнка. Поэтому чем раньше эти факторы будут выявлены, как у женщин, так и у мужчин, тем больше шансов, что никаких проблем в последующем с реализацией репродуктивной функции у них не возникнет», – подчеркнула замминистра.

В 2024 году расширенную диспансеризацию пройдут не менее 136 тысяч жителей Новосибирской области. Все мужчины и женщины фертильного возраста должны пройти оценку репродуктивного здоровья за 3-4 года. Пройти обследование можно в любой поликлинике региона совершенно бесплатно.