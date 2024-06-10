Новосибирцы смогут пройти диспансеризацию по новому направлению

Почти сто сорок тысяч жителей Новосибирской области пройдут в этом году диспансеризацию по новому направлению нацпроекта «Здравоохранение». Как доложил на оперативном совещании губернатору Андрею Травникову глава регионального минздрава Константин Хальзов, новый вид диспансеризации будет сопряжен с общей диспансеризацией и профилактическими медицинскими осмотрами.

В соответствии с указом президента России этот год в нашей стране объявлен Годом семьи. И одним из ключевых мероприятий в сфере защиты семьи и популяризации здорового образа жизни стала диспансеризация взрослого населения репродуктивного возраста. С 2024 года в программу ОМС введена диспансеризация населения 18-49 лет с целью оценки репродуктивного здоровья, подчеркнул Константин Хальзов.

Диспансеризация направлена на выявление признаков заболеваний или состояний, которые могут негативно повлиять на зачатие, течение беременности, родов и послеродового периода, факторов риска их развития. Профилактические мероприятия, направленные на раннее выявление заболеваний, позволят своевременно оказать медицинскую помощь и помогут рождению здоровых детей.

В 2024 году на территории Новосибирской области запланирован охват репродуктивной диспансеризацией не менее 136 тысяч мужчин и женщин 18-49 лет, или 11% от всего населения репродуктивного возраста.

«Удобно, что данный вид диспансеризации будет сопряжен с общей диспансеризацией и профилактическими медицинскими осмотрами. На сегодняшний день организационно мы всё выстроили, приказ подписан, надеюсь, что новый вид диспансеризации пойдёт на пользу жителям», — отметил Константин Хальзов.