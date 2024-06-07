Новосибирский Центр крови одержал победу в двух номинациях всероссийской премии «СоУчастие»

Заслуженную награду вручили главному врачу Новосибирского клинического центра крови Юлии Моор на сцене Государственного академического Малого театра в Москве.

Премия отмечает вклад в развитие донорства крови и костного мозга. В этом году на конкурс было подано 350 заявок в 10 категориях. Это единственная в России общественная награда уникального формата, в фокусе которой развитие и пропаганда безвозмездного добровольного донорства крови и донорства костного мозга. Центр крови неоднократно становился победителем премии в разные годы её существования.

В номинации «Мы работаем для вас. Знак качества» наш Центр крови представил проект «Мы развиваемся вместе с вами», направленный на создание максимально комфортной среды пребывания посетителей и персонала. Благодаря реализованному комплексу мероприятий в Новосибирском клиническом центре крови в последние годы процент повторного донорства составляет 88-90%, что позволило снизить объем брака компонентов крови при производстве.