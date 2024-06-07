Новосибирский Центр крови одержал победу в двух номинациях всероссийской премии «СоУчастие»

Речь идут о номинациях «Донор крови – донор костного мозга» и «Мы работаем для вас. Знак качества».
Заслуженную награду вручили главному врачу Новосибирского клинического центра крови Юлии Моор на сцене Государственного академического Малого театра в Москве.
Премия отмечает вклад в развитие донорства крови и костного мозга. В этом году на конкурс было подано 350 заявок в 10 категориях. Это единственная в России общественная награда уникального формата, в фокусе которой развитие и пропаганда безвозмездного добровольного донорства крови и донорства костного мозга. Центр крови неоднократно становился победителем премии в разные годы её существования.
В номинации «Мы работаем для вас. Знак качества» наш Центр крови представил проект «Мы развиваемся вместе с вами», направленный на создание максимально комфортной среды пребывания посетителей и персонала. Благодаря реализованному комплексу мероприятий в Новосибирском клиническом центре крови в последние годы процент повторного донорства составляет 88-90%, что позволило снизить объем брака компонентов крови при производстве.
В номинации «Донор крови – донор костного мозга» победил проект по привлечению в Федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток регулярных доноров крови и ее компонентов из числа студентов высших и средних учебных заведений региона.
«Благодаря студенческой донорской акции "Наш дар во имя жизни!", которая проводится с 2003 года, многие старшекурсники являются регулярными донорами, - отмечает Юлия Моор. - Статистика показала, что из 9 доноров Новосибирского регистра, совершивших донации гемопоэтических стволовых клеток для неродственной трансплантации, 5 доноров вступили в регистр будучи студентами. Для нас это перспективное направление рекрутинга доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток».
Количество доноров, сдавших кровь в 2023 году в Центре крови, - 24 083. Из них первичных - 6 245. Всего было выполнено 50 457 донаций и заготовлено 34 142,22 литра цельной донорской крови - из нее произведено более 25 видов «живого лекарства».
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