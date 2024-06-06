Анестезиолог-реаниматолог Игорь Дружинин признан «Врачом года» в Новосибирской области

В регионе определили победителей Областного этапа ежегодного конкурса профессионального мастерства. Лучшего в своей профессии выбирают сами медицинские работники.

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов поприветствовал зрителей и участников конкурса: «C волнением и чувством признательности медицинским работникам хочу передать сердечные слова приветствия от имени нашего губернатора. Профессия врача поистине заслуживает глубочайшего уважения, это благороднейшая профессия. Конкурс «Врач года» в Новосибирской области проходит в 21-й раз. Это особая традиция, особое уважение к великой профессии врача. Сегодня здесь собрался полный зал, и каждый пришел по велению сердца, потому что за конкурсантами стоят большие коллективы, большая ответственность, престиж профессии. За 20 лет в конкурсе приняли участие более 2 тысяч врачей – это лучшие из лучших, независимо от того, кто сегодня получит Гран-при. Вы уже все победители, потому что конкурс – это не только состязание, это повышение уровня профессионализма, передача опыта, знаний и компетенции».



Победителем и обладателем Гран-при в этом году стал Игорь Дружинин, заведующий отделением, врач анестезиолог-реаниматолог областной больницы. Зрительские симпатии завоевала Елена Шидловская, заведующая отделением, врач-хирург Городской клинической больницы № 1. «За преданность врачебной профессии» признание коллег получил Геннадий Коначков, врач-эндоскопист Карасукской центральной районной больницы. Стаж Геннадия Федоровича – 57 лет. В номинации «Молодость. Новаторство. Талант» победу одержал еще один анестезиолог-реаниматолог областной больницы – Андрей Чумаков. В номинации «Учитель» победил Игорь Маринкин, ректор НГМУ.



Новосибирская областная ассоциация врачей проводит конкурс с 2003 года. Первый этап проходит в медицинских организациях. Лучшего выбирают коллеги – открытым голосованием на общем собрании коллектива. Второй этап – определение лучших по отдельным врачебным специальностям. Решение принимает конкурсная комиссии, в составе которой главные специалисты области. Финал традиционно проходит в начале июня, накануне Дня медицинского работника – на сцене, при поддержке болельщиков. Лучшего в профессии определяют открытым голосованием. Победитель областного этапа будет представлять наш регион на Всероссийском этапе.