Насколько эффективным оказался проект «Персональный медицинский помощник» для новосибирских пациентов?

Платформа «Персональный медицинский помощник» — пилотный проект, запущенный в шести регионах России.
Новосибирская область уже год участвует в пилотном проекте по дистанционному контролю за артериальным давлением. О промежуточных итогах использования персональных медицинских помощников zdrav.nso.ru рассказала терапевт Елена Губанова, заведующая терапевтическим отделением поликлиники № 16 — одной из медицинских организаций, участвующих в пилоте.
Платформа «Персональный медицинский помощник» – это пилотный проект, запущенный в шести регионах России. Благодаря программе пациенты с гипертонической болезнью получают оснащенные GPS-датчиками тонометры, которые в автоматической режиме собирают, анализируют и передают данные лечащему врачу. Использование тонометров, подключенных к платформе ПМП, упрощает взаимодействие врача и пациента и помогает предотвратить сердечно-сосудистые катастрофы.
«Проект ПМП реализуется уже около года, – рассказывает терапевт Елена Губанова. – С марта прошлого [2023] года о нём начали говорить, а полноценное участие Новосибирской области началось в мае прошлого года. Сейчас как раз год, как реализуется программа. В ней участвуют всего 2 поликлиники в городе: наша, поликлиника № 16, и поликлиника № 1. Сейчас у нас 415 актуальных программ – то есть 415 тонометров на руках у пациентов».
Участники программы ПМП попадают под пристальное внимание своего терапевта или кардиолога. Они измеряют давление несколько раз в день, данные об их состоянии здоровья передаются в информационный центр и сразу попадают к врачу. Если показатели отличаются от нормы, строчка с именем пациента будет подсвечена красным.
«Мы заходим в программу и видим состояние пациента, его показатели в виде графиков или табличек, в какие дни были высокие цифры, в какое время, – поясняет терапевт. – Это очень удобно, потому что мы можем спросить у пациента, что он делал в этот период? При каких обстоятельствах у него повысилось давление? Кроме того, пациенты, у которых зафиксированы критические показатели, давление выше 160-180 или наоборот, ниже 100, или высокая частота сердечных сокращений, выделяются цветом, и мы в течение суток с ними связываемся, уточняем, что случилось, при необходимости вызываем к себе на прием, чтобы скорректировать лечение, а если пациент не в городе, то корректируем лечение дистанционно. Пациенты сами заинтересованы в том, чтобы посетить врача, тем более врач позвонил и пригласил».
Пациент остается в программе, пока не пройдет острое состояние, а врач не подоберет наиболее оптимальную терапию. Также важно сформировать у больного полезную привычку вести дневник давления. Однако не все пациенты готовы следить за здоровьем так тщательно – некоторые выбывают из программы досрочно. Всего за год в программе «Персональный медицинский помощник» в нашем регионе приняли участие около 2,5 тысяч человек.
«Аппарат выдается минимум на месяц, но лучше – на три или больше, – уточняет Елена Губанова. – Потому что один месяц – это даже не показатель, сама программа рассчитана на 6 месяцев. Этого времени достаточно, чтобы оценить эффективность лечения и достичь целевых значений – давления 130-135 на 80-75 либо индивидуальной нормы пациента. Но люди, конечно, не всегда выдерживают. Кто-то уже через 2 недели возвращает аппарат. Не каждый готов измерять давление по 2-3 раза в сутки каждый день».
Получить аппарат пациенты могут у своего лечащего врача, терапевта или кардиолога. Обычно тонометры выдаются пациентам с неконтролируемой артериальной гипертензией, или тем, у кого гипертония выявлена впервые. Такие пациенты получают больничный лист, тонометр с GPS, список лекарств и рекомендации по изменению образа жизни.
Одна из главных задач проекта «Персональный медицинский помощник» – стабилизировать пациентов на уровне участковой службы, предотвратить сердечно-сосудистые катастрофы, то есть уменьшить количество вызовов скорой помощи и снизить количество госпитализаций при сердечно-сосудистых патологиях.
По словам терапевта, результаты программы ощутимые: пациенты становятся более ответственными, привыкают следить за своим здоровьем, меняют рацион и отказываются от вредных привычек¸регулярно сдают все необходимые анализы. Самым забывчивым настойчиво напоминают о контроле давления.
«Могу сказать, что результаты у программы уже есть, – говорит терапевт. – Сейчас в красную зону попадает меньше пациентов, чем даже 2 месяца назад. Пациенты становятся более дисциплинированными, им и Москва звонит, если они не померили давление, и мы звоним. Они уже знают, что я буду спрашивать, если у них повысилось давление, и более серьезно относятся к лечению».
Всем пациентам, уже столкнувшимся с повышением давления, врач рекомендует завести дома тонометр и регулярно им пользоваться. Даже совершенно здоровым людям стоит проверять давление минимум раз в месяц.
«Все начинается с давления! – подчеркивает врач. – Повышенное артериальное давление может не ощущаться – у пациента могут быть высокие цифры, даже 180-190, но при этом может не быть никакой другой симптоматики. Он просто привыкает к этому давлению. Но это очень опасно».
Высокое артериальное давление вредит не только сосудам, но и другим органам-мишеням. Страдают почки, головной мозг, сердце. На фоне высокого артериального давления случаются инфаркты и инсульты. По данным врачей, 90% инсультов происходит на фоне гипертонического криза. Кроме того, возможны ишемические атаки, тромбоэболия, сердечная недостаточность и другие осложнения.
Для сохранения здоровья сердца и сосудов важно вести здоровый образ жизни. Специалисты рекомендуют, прежде всего правильно питаться, заниматься спортом, свести к минимуму вредные привычки:
«К сожалению, сейчас население вообще не активно, у большинства сидячая работа и компьютер. На этом фоне у многих избыточная масса тела, а это всегда фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний, как и курение. У меня все пациенты, которые страдают артериальной гипертензией, имеют либо избыточную массу либо ожирение, в том числе – молодые пациенты. В лечении гипертонии нельзя обойтись только таблетками. Гипертония – это всегда полное изменение образа жизни».
Программа «Персональный медицинский помощник» направлена на лечение и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. Больные сахарным диабетом могут получить глюкометр с GPS, который аналогичным образом будет напоминать о контроле сахара и передавать данные врачу.
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