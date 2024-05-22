Насколько эффективным оказался проект «Персональный медицинский помощник» для новосибирских пациентов?

Новосибирская область уже год участвует в пилотном проекте по дистанционному контролю за артериальным давлением. О промежуточных итогах использования персональных медицинских помощников zdrav.nso.ru рассказала терапевт Елена Губанова, заведующая терапевтическим отделением поликлиники № 16 — одной из медицинских организаций, участвующих в пилоте.

Платформа «Персональный медицинский помощник» – это пилотный проект, запущенный в шести регионах России. Благодаря программе пациенты с гипертонической болезнью получают оснащенные GPS-датчиками тонометры, которые в автоматической режиме собирают, анализируют и передают данные лечащему врачу. Использование тонометров, подключенных к платформе ПМП, упрощает взаимодействие врача и пациента и помогает предотвратить сердечно-сосудистые катастрофы.

«Проект ПМП реализуется уже около года, – рассказывает терапевт Елена Губанова. – С марта прошлого [2023] года о нём начали говорить, а полноценное участие Новосибирской области началось в мае прошлого года. Сейчас как раз год, как реализуется программа. В ней участвуют всего 2 поликлиники в городе: наша, поликлиника № 16, и поликлиника № 1. Сейчас у нас 415 актуальных программ – то есть 415 тонометров на руках у пациентов».

Участники программы ПМП попадают под пристальное внимание своего терапевта или кардиолога. Они измеряют давление несколько раз в день, данные об их состоянии здоровья передаются в информационный центр и сразу попадают к врачу. Если показатели отличаются от нормы, строчка с именем пациента будет подсвечена красным.

«Мы заходим в программу и видим состояние пациента, его показатели в виде графиков или табличек, в какие дни были высокие цифры, в какое время, – поясняет терапевт. – Это очень удобно, потому что мы можем спросить у пациента, что он делал в этот период? При каких обстоятельствах у него повысилось давление? Кроме того, пациенты, у которых зафиксированы критические показатели, давление выше 160-180 или наоборот, ниже 100, или высокая частота сердечных сокращений, выделяются цветом, и мы в течение суток с ними связываемся, уточняем, что случилось, при необходимости вызываем к себе на прием, чтобы скорректировать лечение, а если пациент не в городе, то корректируем лечение дистанционно. Пациенты сами заинтересованы в том, чтобы посетить врача, тем более врач позвонил и пригласил».