В Новосибирской области построят два крупнейших медицинских комплекса до конца 2024 года

Проект масштабной реконструкции реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Колыванской центральной районной больнице. На месте двух снесенных корпусов завершается возведение современной поликлиники на 300 посещений в смену и хирургического корпуса на 40 коек с реанимацией.

Первый заместитель министра строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов посетил стройплощадку будущих медицинских комплексов и оценил темпы их возведения. Он рассказал, что реконструкция Колыванской ЦРБ проводится в два этапа.

Первым этапом снесены два двухэтажных здания больницы, на их месте строятся хирургический корпус и поликлиника – оба корпуса 4-этажные. Подрядчиком на строительстве поликлиники выступает ООО СК «АСК», хирургический корпус строится силами ООО ПК «АМТ-групп».