В Новосибирской области построят два крупнейших медицинских комплекса до конца 2024 года

Речь идет о поликлинике почти на три тысячи квадратных метров и хирургическом корпусе площадью более пяти тысяч «квадратов».
Проект масштабной реконструкции реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Колыванской центральной районной больнице. На месте двух снесенных корпусов завершается возведение современной поликлиники на 300 посещений в смену и хирургического корпуса на 40 коек с реанимацией.
Первый заместитель министра строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов посетил стройплощадку будущих медицинских комплексов и оценил темпы их возведения. Он рассказал, что реконструкция Колыванской ЦРБ проводится в два этапа.
Первым этапом снесены два двухэтажных здания больницы, на их месте строятся хирургический корпус и поликлиника – оба корпуса 4-этажные. Подрядчиком на строительстве поликлиники выступает ООО СК «АСК», хирургический корпус строится силами ООО ПК «АМТ-групп».
«Строящиеся медицинские комплексы в Колывани – одни из самых крупных объектов здравоохранения, которые сегодня строятся в нашем регионе. Площадь поликлиники – более 2,7 тысяч кв.м., хирургического корпуса – более 5,2 тысяч квадратов. Строительство зданий ведется в ограниченных условиях из-за расположенного по соседству музея – памятника архитектуры регионального значения. Несмотря на сложности, работы идут по графику. Сегодня рабочие обустраивают фасады зданий, завершают кровельные работы, активно ведется внутренняя отделка помещений, вставлены окна, построена котельная. Оба здания будут оснащены самым передовым оборудованием, что позволит вывести качество предоставляемых медицинских услуг жителям Колывани на совершенно новый уровень. В планах завершить строительство обоих корпусов до конца года», – отметил Дмитрий Тимонов.
По проекту в здании поликлиники будут обустроены инфекционное отделение, отделение лучевой и функциональной диагностики, кабинеты узких специалистов, дневной стационар на 4 койки. Медицинскую помощь в новой поликлинике будут получать 18,2 тысячи жителей Колывани.
В составе хирургического корпуса запланированы приемно-диагностическое отделение, отделение рентгендиагностики, подразделение общеклинической лаборатории, отделение общехирургическое на 40 коек, отделение реанимации и интенсивной терапии на семь коек, операционное отделение на две операционные, актовый зал на 60 человек.
Дмитрий Тимонов напомнил, что строительство медицинских учреждений – самый крупный блок строительной программы на ближайшую трехлетку. Одновременно в работе находится порядка 110 объектов медицины, из которых порядка 30 планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.
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