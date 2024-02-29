Андрей Травников оценил работу, проделанную в сфере здравоохранения за последние пять лет

Создание сетей региональных сосудистых центров и центров амбулаторной онкопомощи, развитие санитарной авиации, закупка десятков тысяч единиц современного медоборудования. В Новосибирской области на заседании коллегии минздрава подвели итоги работы за 2023 год, реализации нацпроектов, обозначили перспективы дальнейшего совершенствования.

Губернатор Андрей Травников поблагодарил медиков за серьёзную работу, подчеркнув, что здравоохранение нашей области в своём развитии никогда не плыло по течению. Специалисты, принимая обдуманные, своевременные решения, часто работали на опережение.

«Работа была проделана большая, качественная. Особенно впечатляюще она выглядит, когда оцениваешь прошедшие 5-6 лет», — обратился к участникам заседания Андрей Травников.

Как подчеркнул министр здравоохранения региона Константин Хальзов, продолжается плановая работа по улучшению уже достигнутых результатов по сохранению здоровья детей и взрослых в рамках объявленного президентом РФ «Года семьи».

На территории региона строятся новые объекты — поликлиники, врачебные амбулатории. Только в 2023 году сданы в эксплуатацию 10 крупных объектов, а за четыре года на территории нашего региона таких объектов появилось 17. Для оснащения вводимых объектов закуплено более 18 тыс. ед. медицинского оборудования.