Андрей Травников оценил работу, проделанную в сфере здравоохранения за последние пять лет

Также губернатор обозначил задачи, которые новосибирскому здравоохранению еще предстоит решать.
Создание сетей региональных сосудистых центров и центров амбулаторной онкопомощи, развитие санитарной авиации, закупка десятков тысяч единиц современного медоборудования. В Новосибирской области на заседании коллегии минздрава подвели итоги работы за 2023 год, реализации нацпроектов, обозначили перспективы дальнейшего совершенствования.
Губернатор Андрей Травников поблагодарил медиков за серьёзную работу, подчеркнув, что здравоохранение нашей области в своём развитии никогда не плыло по течению. Специалисты, принимая обдуманные, своевременные решения, часто работали на опережение.
«Работа была проделана большая, качественная. Особенно впечатляюще она выглядит, когда оцениваешь прошедшие 5-6 лет», — обратился к участникам заседания Андрей Травников.
Как подчеркнул министр здравоохранения региона Константин Хальзов, продолжается плановая работа по улучшению уже достигнутых результатов по сохранению здоровья детей и взрослых в рамках объявленного президентом РФ «Года семьи».
На территории региона строятся новые объекты — поликлиники, врачебные амбулатории. Только в 2023 году сданы в эксплуатацию 10 крупных объектов, а за четыре года на территории нашего региона таких объектов появилось 17. Для оснащения вводимых объектов закуплено более 18 тыс. ед. медицинского оборудования.
По нацпроекту с 2019 года введено 125 ФАПов. По всей области проводят ремонты и переоснащение объектов здравоохранения. 105 медицинских организаций выполнили ремонтные работы и закупили более 29 тыс. ед. оборудования.
Помимо первичного звена, вне рамок нацпроекта, в 2024 году запланировано проведение капремонтов зданий и помещений ряда медорганизаций на сумму более 1,2 млрд рублей.
Впервые в рамках нацпроекта «Здравоохранение» централизовано приобретено 140 автомобилей санитарного транспорта. В 2025 году будет закуплено еще 339.
С 2019 года поэтапно формировалась сеть региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений. Созданы 15 из 16 запланированных ЦАОПов.
Проведена масштабная работа по увеличению набора на целевое обучение: набор на специалитет в 2018 году составлял 195 человек, в 2023 году он вырос до 389. Общее количество обучающихся по целевым направлениям сегодня — 1 535 человек.
Трудоустройство выпускников НГМУ после окончания специалитета в 2020 году составляло 11%, 40% продолжали обучение в ординатуре, в 2023 году 84% студентов трудоустроились, 13% продолжили обучение. Эти выпускники идут в наши медицинские организации, уточнил министр.
Губернатор обозначил задачи, которые новосибирскому здравоохранению необходимо решать. Так, этот год, поручил глава области, должен стать переломным в обеспечении динамичного роста процента населения, удовлетворенного работой системы здравоохранения.
«Нужно серьёзно посмотреть на систему мониторинга оценки всех целевых показателей. Она многоуровневая, разносторонняя. Система сравнения должна быть адекватно сопоставима с тем периодом, на который мы ориентируемся — 2018-2019 годы.
Второе. Приступить к оценке показателей в разрезе каждого крупного медицинского учреждения на регулярной основе», — отметил Андрей Травников.
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