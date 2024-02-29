Новосибирской области направят дополнительное финансирование на строительство детского реабилитационного центра

Первый заместитель председателя Госдумы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков сообщил о решении президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, касающемся Новосибирской области.

«По поручению президента России Владимира Владимировича Путина создаются масштабные детские центры по реабилитации мирового уровня. Один из таких центров уже открыт в Подмосковье, сейчас продолжаются работы в Новосибирске и Евпатории. Принято решение об увеличении финансирования капитального строительства федерального детского реабилитационного центра на 300 коек в Новосибирске в объеме 195,1 млн рублей в 2024 году. Таким образом в этом году на объект выделяется 1 млрд 285,1 млн рублей», - рассказал он.

Напомним, что Детский реабилитационный центр федерального уровня строится в Новосибирской области на берегу Бердского залива, он призван обеспечить новый уровень реабилитации детей с разными заболеваниями. На территории одного центра будут сконцентрированы все важные направления реабилитации детей, которые до сих пор в нашем регионе были рассредоточены по разным объектам. Центр будет принимать детей не только из Новосибирской области или сибирских регионов, но и со всей азиатской части России.

Реабилитационный центр будет относиться к IV группе медицинских организаций. Здесь будут восстанавливаться ребята с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, ревматологическими болезнями и болезнями органов чувств. В центре будут использовать как инновационные методы реабилитации (роботизированная механотерапия, гидротерапия с подводными тренажёрами, экзоскелеты), так и традиционные (лечебная физкультура, занятия на тренажёрах и в специальных бассейнах).