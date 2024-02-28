В Бердске сформирована полноценная паллиативная служба

Работу нового отделения Бердской городской больницы проконтролировал глава регионального минздрава Константин Хальзов.
С учетом действующего амбулаторного паллиативного кабинета, сегодня в Бердске сформирована полноценная служба помощи неизлечимым пациентам. Константин Хальзов подчеркнул, что это – один из этапов стратегии развития системы здравоохранения города: «Этот корпус долгое время был ковидным госпиталем, и вот уже после тех вложений, которые мы сделали в пандемию, поставили здесь газификатор, провели кислород, было принято решение развивать в этом здании несколько направлений. В том числе, паллиативную помощь, ту помощь, которой никогда не было на территории Бердска».
Как рассказала главный врач Бердской ЦГБ Елена Тоцкая, отделение паллиативной помощи на 15 коек открыли в корпусе на улице Попова в конце прошлого лета: сделали капитальный ремонт, закупили медицинское оборудование, функциональную мебель, укомплектовали штат, обучили персонал. Но почти сразу стало понятно, что нужно расширяться.
«Очень востребованным оказалось отделение, и в начале этого года, приказом [министерства здравоохранения региона] нам дополнительно утверждены объёмы в размере ещё 15 коек, выделено финансирование. То есть сейчас [мощность паллиативного отделения] уже 30 коек, и с учетом этого мы его дооснащаем всем необходимым», – уточнила Елена Тоцкая.
Кроме того, в феврале в Бердске начала работу патронажная паллиативная бригада. Теперь к неизлечимо больным медики приезжают на дом. Подбирают обезболивающие препараты, учат родственников простым медицинским манипуляциям, объясняют, как ухаживать за тяжелым пациентом, кормить.
На четвертом этаже скоро откроют еще одно новое для Бердска отделение – медицинской реабилитации. В терапевтическом отделении в этом году также сделают ремонт. Запланирована перепланировка первого этажа – после обновления там появится полноценное диагностическое отделение.
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