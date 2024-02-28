В Бердске сформирована полноценная паллиативная служба

С учетом действующего амбулаторного паллиативного кабинета, сегодня в Бердске сформирована полноценная служба помощи неизлечимым пациентам. Константин Хальзов подчеркнул, что это – один из этапов стратегии развития системы здравоохранения города: «Этот корпус долгое время был ковидным госпиталем, и вот уже после тех вложений, которые мы сделали в пандемию, поставили здесь газификатор, провели кислород, было принято решение развивать в этом здании несколько направлений. В том числе, паллиативную помощь, ту помощь, которой никогда не было на территории Бердска».

Как рассказала главный врач Бердской ЦГБ Елена Тоцкая, отделение паллиативной помощи на 15 коек открыли в корпусе на улице Попова в конце прошлого лета: сделали капитальный ремонт, закупили медицинское оборудование, функциональную мебель, укомплектовали штат, обучили персонал. Но почти сразу стало понятно, что нужно расширяться.

«Очень востребованным оказалось отделение, и в начале этого года, приказом [министерства здравоохранения региона] нам дополнительно утверждены объёмы в размере ещё 15 коек, выделено финансирование. То есть сейчас [мощность паллиативного отделения] уже 30 коек, и с учетом этого мы его дооснащаем всем необходимым», – уточнила Елена Тоцкая.