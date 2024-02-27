Репродуктивные технологии стали в четыре раза доступе для новосибирцев

1136 малышей родились в Новосибирской области за 5 лет благодаря экстракорпоральному оплодотворению. Время ожидания программы ЭКО сократилось за пять лет в четыре раза – с 1 года до 3 месяцев.

Важнейшим событием для Новосибирской области стал ввод в эксплуатацию в 2020 году областного перинатального центра мирового уровня, условия которого позволяют оказывать помощь беременным женщинам и младенцам с самыми сложными патологиями на самом высоком уровне. Открытие Перинатального центра совпало с принятием ряда важных законов и мер, направленных на поддержку семей и подъем рождаемости. Их реализация, а также развитие трехуровневой системы неонатальной помощи, созданной в регионе в рамках выполнения задач национального проекта «Здравоохранение» позволило по итогам прошлого года рекордно снизить младенческую смертность.

Как рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, работа по повышению рождаемости с применением вспомогательных репродуктивных технологий в рамках ОМС на территории региона ведется с 2014 года. Количество процедур ЭКО ежегодно увеличивается. Так, в 2016 году по ОМС проведено 524 процедуры, в 2023 – 1557. Всего с помощью экстракорпорального оплодотворения с 2018 года родилось 1136 детей. Время ожидания программы ЭКО в Новосибирской области, напротив, сокращается. В 2016 году оно составляло – 1 год, к 2021 году сократилось до 3 месяцев, что соответствует мировым стандартам ожидания этой процедуры. В этом году в регионе планируется внедрить вспомогательные репродуктивные технологии в Центре охраны здоровья, семьи и репродукции.

Планирование семьи – это основа рождения желанных и здоровых детей. Поэтому в 2024 году впервые в диспансеризацию включены исследования для оценки репродуктивного здоровья мужчин и женщин детородного возраста с 18 до 49 лет. Ведется работа по ежегодным профилактическим осмотрам подростков в возрасте 15-17 лет, направленная на раннее сохранение репродуктивного здоровья.

С целью повышения доступности и качества стационарной медицинской помощи детям, для всех 12 профильных медорганизаций приобретено 526 единиц оборудования, в том числе в 2023 году - 116 единиц.

В начале прошлого года в Новосибирской области стартовала региональная программа по обследования новорожденных на 36 наследственных заболеваний – расширенный неонатальный скрининг. За 2023 год обследовано более 25 тысяч новорожденных, своевременно выявлено 10 новорожденных с врожденными и наследственными заболеваниями, что позволило максимально рано начать терапию.