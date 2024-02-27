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Здравоохранение

В Новосибирской области завершат формирование сети Центров амбулаторной онкологической помощи в 2024 году

Одна из его основных задач — выявление злокачественных образований на ранней стадии.

pixabay.com

Как пояснил министр здравоохранения региона Константин Хальзов, благодаря национальному проекту «Здравоохранение» впервые на территории Новосибирской области появилась новая концепция оказания первичной помощи онкологическим больным – Центр амбулаторной онкологической помощи, главная задача которого – выявить злокачественное образование на ранней стадии и помочь каждому пациенту получить доступную и качественную медицинскую помощь в кратчайшие сроки в учреждениях, максимально приближенных к месту жительства.

«Уже созданы 15 из 16 запланированных ЦАОПов, для их оснащения приобретено более 386 единиц современного медицинского оборудования. В 2024 году мы полностью завершим формирование всей сети Центров амбулаторной онкологической помощи в регионе», – отметил он.

Три базовые медицинские организации, оказывающие помощь онкологическим больным, переоснащены и дооснащены современным оборудованием – приобретено более 325 единиц, в том числе два ускорительных комплекса для Новосибирского онкологического диспансера. Благодаря новейшим ускорителям обновленное отделение радиотерапии Новосибирского онкодиспансера ежедневно принимает 50 человек. В отделении действует круглосуточный стационар. Организовано отделение противоопухолевой лекарственной терапии на 30 коек в условиях дневного стационара в онкодиспансере и горбольнице № 1, завершено строительство корпуса патоморфологической лаборатории.

Впервые в 2020 году на территории Новосибирской области открыт ПЭТ/КТ центр, а в апреле 2023 года открыт еще один ПЭТ/КТ-центр. В 2022 году запущен центр лучевой терапии. Четыре ускорителя последнего поколения сделали его уникальным не только в Сибири, но и в стране в целом. Это серьёзный шаг в повышении доступности высокотехнологичной онкологической помощи жителям нашего региона. Сегодня не существует препятствий в оказании высокотехнологичной радиотерапевтический помощи жителям всей территории Новосибирской области.

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