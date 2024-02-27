В Новосибирской области завершат формирование сети Центров амбулаторной онкологической помощи в 2024 году

Как пояснил министр здравоохранения региона Константин Хальзов, благодаря национальному проекту «Здравоохранение» впервые на территории Новосибирской области появилась новая концепция оказания первичной помощи онкологическим больным – Центр амбулаторной онкологической помощи, главная задача которого – выявить злокачественное образование на ранней стадии и помочь каждому пациенту получить доступную и качественную медицинскую помощь в кратчайшие сроки в учреждениях, максимально приближенных к месту жительства.

«Уже созданы 15 из 16 запланированных ЦАОПов, для их оснащения приобретено более 386 единиц современного медицинского оборудования. В 2024 году мы полностью завершим формирование всей сети Центров амбулаторной онкологической помощи в регионе», – отметил он.

Три базовые медицинские организации, оказывающие помощь онкологическим больным, переоснащены и дооснащены современным оборудованием – приобретено более 325 единиц, в том числе два ускорительных комплекса для Новосибирского онкологического диспансера. Благодаря новейшим ускорителям обновленное отделение радиотерапии Новосибирского онкодиспансера ежедневно принимает 50 человек. В отделении действует круглосуточный стационар. Организовано отделение противоопухолевой лекарственной терапии на 30 коек в условиях дневного стационара в онкодиспансере и горбольнице № 1, завершено строительство корпуса патоморфологической лаборатории.

Впервые в 2020 году на территории Новосибирской области открыт ПЭТ/КТ центр, а в апреле 2023 года открыт еще один ПЭТ/КТ-центр. В 2022 году запущен центр лучевой терапии. Четыре ускорителя последнего поколения сделали его уникальным не только в Сибири, но и в стране в целом. Это серьёзный шаг в повышении доступности высокотехнологичной онкологической помощи жителям нашего региона. Сегодня не существует препятствий в оказании высокотехнологичной радиотерапевтический помощи жителям всей территории Новосибирской области.